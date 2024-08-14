بدر العلي: خدمة جديدة تضاف إلى عشرات الخدمات النوعية المتوفرة على تطبيق بنك الخليج

أعلن بنك الخليج عن إضافة خدمة "ومض" لتحويل الأموال باستخدام رقم التليفون عبر تطبيق البنك على الهاتف النقال ، وتتسم الخدمة الجديدة بالسهولة والسرعة والأمان، إذ إن كل ما يحتاجه العميل هو اختيار رقم الهاتف النقال للمستفيد، الذي سيتم تحويل الأموال إليه، وتحديد المبلغ المراد تحويله، ثم ارسال المبلغ مباشرة.

ويوفر نظام المدفوعات الفورية "ومض"، الذي نفذته شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة "كي نت"، تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي، إمكانية تحويل الأموال من خلال خطوات سهلة وسريعة ومختصرة.

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام – مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، السيد/ بدر العلي: إن خدمة "ومض" توفر خياراً جديداً للعملاء لتحويل أموالهم، من خلال تطبيق البنك عبر الموبايل الذي يوفر إمكانيات عديدة للدفع وتحويل الأموال، تعد من الأفضل والأسهل في القطاع المصرفي.

وأضاف: أن تطبيق بنك الخليج يوفر للعملاء العشرات من الخدمات المصرفية المتميزة، لمختلف شرائح العملاء، منها خدمات ينفرد بها عملاء بنك الخليج فقط، وما زالت عمليات التطوير والابتكار متواصلة لتوفير المزيد منها.

ونوه إلى أن تطبيق بنك الخليج عبر الهاتف النقال يمثل نقلة نوعية في رحلة التحول الرقمي، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكافة مراحل المعاملات المصرفية، ما يجعل التجربة المصرفية السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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