سلمى الحجاج: ملتزمون بتطوير مهارات الشباب ومساعداتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل

ضمن جهوده المتواصلة في دعم وتمكين الشباب، شارك بنك الخليج في معرض جمعية إنجاز الثاني لتوفير فرص التدريب الميداني للطلاب لعام 2025، والذي نظمته جمعية إنجاز الكويت على مدى يومين في فندق موفمبيك البدع، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص.

وسلط فريق الموارد البشرية الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها بنك الخليج، وقدموا شرحاً تفصيلياً عن آليات العمل والفرص الوظيفية المتاحة لحديثي التخرج، مع إعطاء الطلاب مؤشرات واقعية عن احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، وأجابوا عن أسئلة الطلاب المشاركين حول المزايا وبيئة العمل المتميزة التي يتمتع موظفو بنك الخليج.

وحرص الفريق على تنظيم أنشطة تفاعلية، حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات وفرق عمل كل منها يعمل على تحقيق أهداف معينة، كما تم توجيههم على الطريقة المثلى لكتابة ال CV وتدريبهم على اجتياز مقابلات التوظيف بنجاح.

من جانبها، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج السيدة/ سلمى الحجاج: نفتخر في بنك الخليج بالشراكة المتواصلة مع جمعية انجاز على مدى ثمانية عشر عاماً، والتي شهدت تبني ودعم الكثير من الأفكار والشركات، الأمر الذي ساعد بعضها على أن تصبح جزء من عالم الاقتصاد والأعمال في الكويت حالياً.

وأكدت حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه بتشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، التي تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل التي تشهد متغيرات سريعة للغاية محلياً وعالمياً، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تضع الشباب في بورة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب.

ونوهت إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت عن تدريب نحو 26 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2022 /2023، شملت مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وكذلك حديثي التخرج تم تدريبهم.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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