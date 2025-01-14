في إطار دعم مبادرات التنمية المستدامة وتعزيز الوجه الحضاري لدولة الكويت، استقبل بنك الخليج في فرع منطقة الشعب وفداً من منظمة الصحة العالمية، خلال زيارته للمنطقة تمهيداً لاعتمادها كمدينة صحية.

وفي هذا الإطار، استعرض مسؤولي بنك الخليج الجهود التي يبذلها البنك لترسيخ معايير الاستدامة في المجتمع وخطته الطموحة لتحويل شبكة فروعه إلى صديقة للبيئة والتي كان فرع الشعب، ضمن المرحلة الأولى منها، والتي شملت فروع " الغزالي" و" الزهراء" و "ضاحية عبدالله السالم " و" الشعب " و" الجابرية " و" النزهة"، وذلك في إطار استراتيجية البنك ورؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى التحول نحو اقتصاد مستدام وتقليص انبعاثات الكربون.

وتتميز الفروع المجددة بتصميم يركز على الاستدامة، حيث يتم تقليص استهلاك الكهرباء بفضل استخدام الألواح الشمسية والإضاءة الطبيعية. كما يتم استخدام أجهزة استشعار لتقليص استهلاك الكهرباء ء. كذلك، تم تخصيص مساحات خضراء داخل الفروع، فضلاً عن توفير وحدات لشحن السيارات الكهربائية في أفرع مختارة.

وأشاروا إلى أن البنك يطبق العديد من المبادرات داخل البنك وخارجه، لخفض انبعاثات الغازات المتسببة للاحتباس الحراري، وتقليص استهلاك الورق، وتنظيف البيئة، وتقليل النفايات والاعتماد على الطاقة الشمسية.

ولفتوا إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات النوعية لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع بالتعاون مع الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للبيئة، بهدف تغير ثقافة المجتمع، نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وتقليص الاعتماد على الأكياس البلاستيكية، تم خلالها توزيع 100 ألف كيس، كما يواصل البنك تنفيذ مراحل جديدة من مبادرة تحويل إعلاناته في الشوارع بعد انتهاء مدة عرضها للجمهور إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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