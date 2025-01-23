ضمن جهوده المتواصلة في دعم وتمكين الشباب، أعلن بنك الخليج عن رعايته لبرنامج المؤثر الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون "لابا"، إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة لوياك، والذي يهدف إلى تزويد الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عامًا بفرص تدريبية فريدة، تساعدهم على تطوير مهاراتهم في التواصل الجماهيري والقيادة، ويستمر البرنامج التدريبي خلال الفترة من 20 يناير الجاري إلى17 فبراير المقبل.

ويشكل برنامج "المؤثر" فرصة ذهبية للشباب الطامحين إلى تعلم الأساليب المتقدمة في فنون التواصل، حيث يشمل البرنامج مجموعة من ورش العمل والأنشطة التدريبية التي تغطي مجالات متعددة، مثل تقنيات التواصل الفعّال، بناء الشخصية القيادية، مهارات التقديم وفنون الخطابة ومهارات التصوير والمونتاج والتسويق الرقمي ومهارات تقديم البودكاست.

ويتم تقديم هذه الدورات من قبل مجموعة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجالات التواصل والإعلام، الذين سيعملون على تأهيل المشاركين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتأثير في المجتمع بطرق إيجابية.

ويحرص بنك الخليج للعام الثالث على التوالي من رعايته لبرنامج المؤثر لتعزيز دوره الرائد في ترسيخ مبادىْ الاستدامة المجتمعية من خلال دعم أنشطة العديد من جمعيات المجتمع المدني، لاسيما التي تقوم بدور مميز في دعم وتمكين الشباب.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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