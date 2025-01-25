نجلاء العيسى: تحقق رؤية البنك في ترسيخ معايير الاستدامة المجتمعية عبر الاستثمار في شباب المستقبل

ليلى المطيري: الشراكة مع "الخليج" أثمرت عن تدريب أكثر من 22 ألف طالب وطالبة خلال 2023 /2024

في خطوة تعكس التزامهما المستمر في دعم التعليم وتنمية مهارات الشباب الكويتي، جدد بنك الخليج شراكته الإستراتيجية المتواصلة للعام التاسع عشر على التوالي مع جمعية إنجاز الكويت، وذلك لبدء عام جديد في دعم وتدريب وتمكين الشباب، الذين يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية البنك، ورؤية الكويت 2035.

وعقب توقيع اتفاقية الشراكة، قالت رئيسة التسويق في بنك الخليج السيدة / نجلاء العيسى: " نفتخر في بنك الخليج باستمرار الشراكة مع جمعية إنجاز الكويت ودعم أنشطتها الرامية إلى تنمية المهارات القيادية وريادة الأعمال بين الشباب، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة المبتكرة التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات في الكويت، وكذلك العمل على تزويدهم بالمهارات، التي يتطلبها سوق العمل، وسط التطورات السريعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشارت إلى أن الشراكة مع جمعية إنجاز تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية البنك في ترسيخ معايير الاستدامة المجتمعية عبر الاستثمار في شباب المستقبل، مشيرة إلى أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بالبرامج التي تساهم في تطوير مهارات الشباب وتحفزهم على ريادة الأعمال، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك في تقديم الدعم للمشاريع التي تهدف إلى تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن البرامج التي يتم تنفيذها تركز على تطوير المهارات الشخصية والعملية، مثل مهارات القيادة، التواصل، وإدارة المشاريع، ما يساهم في تجهيز الشباب للمستقبل المهني ويساعدهم على التميز في مجالات متعددة.

وأكدت أن بنك الخليج حريص على الوفاء بمسؤولياته المجتمعية تجاه الشباب، لاسيما في المرحلة الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، من خلال توفير المفاهيم الأساسية التي تتعلق بالأعمال واستكشاف الاهتمامات والفرص المهنية، إضافة إلى تطوير المهارات الوظيفية والتدريب الميداني.

من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويتية ليلى هلال المطيري بالشراكة المستمرة مع بنك الخليج والتي أثمرت عن تدريب أكثر من 22 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2023 /2024، شملت مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وكذلك حديثي التخرج تم تدريبهم، من خلال العديد من البرامج التدريبية، حيث شارك عدد كبير من كوادر ومتطوعي بنك الخليج في مختلف الأنشطة، التي طرحتها الجمعية وهي: "مخيم الابتكار" و" أموالي ومستقبلي" و"النجاح المهني" و"كيف أبدأ " و"الزيارات الميدانية" و"برنامج الشركة ".

وقالت المطيري إن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة يعتبر أحد أسباب استمرارية ونجاح جمعية إنجاز الكويت في تحقيق أهدافها، كما أن الشراكة مع بنك الخليج بالنسبة لنا غير عادية، وممتدة على مدى سنوات طويلة، لافتة إلى أن بنك الخليج داعم أساسي لأنشطة الجمعية من خلال توفير المتطوعين والمشاركة في تقديم برامج التدريب للطلبة، لاسيما " برنامج الشركة " الذي يؤهل الشباب لدخول عالم الأعمال والمبادرين.

وأشارت إلى أن الأنشطة والبرامج التي سيتم تنظيمها خلال العام الجاري تشمل ورش عمل تدريبية وندوات توعوية، بالإضافة إلى برامج ميدانية تهدف إلى تطوير المهارات المالية وريادة الأعمال بين الشباب، من شأنها توفير فرص أكبر للطلاب والشباب تساعدهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة أو الالتحاق بفرص عمل مبتكرة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت 2035.

يذكر أن جمعية إنجاز الكويت مؤسسة غير ربحية، تابعة لشبكة "جونيور أتشيفمنت العالمية"، معززة من قبل القطاع الخاص الكويتي. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاعي الأعمال والتعليم في الكويت، وبمساندة من المتطوعين المؤهلين، تقدم إنجاز برامج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية حول ريادة الأعمال ومهارات القيادة، بهدف بناء مسارات مهنية ناجحة.

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