برنامج نقاط الخليج يمنح مستخدمي البطاقات الائتمانية مزايا ومكافآت أكثر ويعزز تجربة العميل بخيارات أوسع

مدينة الكويت، في تقدير دولي جديد لخدماته ومنتجاته المتميزة، توج بنك الخليج بجائزة " أفضل برنامج ولاء ومكافآت "، ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، التي تنظمها مجلة "ميد" العالمية، وذلك تقديراً لتميز البنك في تقديم برنامج ولاء مبتكر يوفر قيمة مضافة وتجربة استثنائية لعملائه.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد نجاح استراتيجية بنك الخليج في تطوير حلول مصرفية مبتكرة تركز على احتياجات العملاء، من خلال برنامج ولاء يقدم مزايا ومكافآت متنوعة، ويعزز تجربة العملاء عبر خيارات مرنة تلبي مختلف أنماط الإنفاق.

وتعكس هذه الجائزة تركيز بنك الخليج المستمر على تصميم تجارب مصرفية تتماشى مع احتياجات العملاء المتطورة. فقد تم تطوير برنامج نقاط الخليج لجعل المعاملات المصرفية اليومية أكثر مكافأة، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع العملاء على الاستفادة القصوى من إنفاقهم عبر بطاقات الائتمان من بنك الخليج، التي توفر مزايا ومكافآت أكبر مقارنة ببطاقات السحب الآلي.

ويدعم برنامج نقاط الخليج هدف البنك الأوسع المتمثل في تعزيز قيمة بطاقات الائتمان عبر توفير مرونة أكبر وحوافز أقوى وطرق أكثر مكافأة للاستفادة من الإنفاق سواء داخل الكويت أو خارجها، مما يحوّل الإنفاق اليومي إلى قيمة ملموسة.

ويُعد برنامج نقاط بنك الخليج من أبرز برامج الولاء المصرفية والأكثر مكافأة في الكويت، إذ يوفر مجموعة واسعة من خيارات استبدال النقاط، سواء عبر الاسترداد النقدي، أو إهداء النقاط، أو استخدامها من خلال المتجر الإلكتروني-الأول من نوعه مصرفياً في الكويت-الذي يتيح استبدال النقاط بتشكيلة كبيرة من المنتجات والخدمات، فضلا عن استبدالها بمجموعة واسعة من الخدمات ، تشمل حجوزات السفر، والإقامة الفندقية، والتسوق، والقسائم الشرائية، إلى جانب الاستفادة من عروض وخصومات حصرية لدى شبكة واسعة من المتاجر والمطاعم والشركاء داخل الكويت وخارجها.

وتؤكد الجائزة التزام بنك الخليج المستمر بالارتقاء بجودة خدماته ومنتجاته، وتبني أحدث الحلول الرقمية التي تسهم في تعزيز رضا العملاء وترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي على مستوى الكويت والمنطقة.

وتُعد جوائز MENA Banking Excellence Awards من أبرز الجوائز الإقليمية التي تحتفي بالتميز والابتكار في القطاع المصرفي، حيث تكرّم المؤسسات المالية التي تقدم أفضل الممارسات والخدمات في مجالات متعددة، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات الرقمية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجربة العملاء، وبرامج الولاء، والمكافآت.

ويؤكد هذا الإنجاز حرص بنك الخليج على مواصلة الاستثمار في الابتكار وتطوير خدماته، بما يواكب تطلعات عملائه ويعزز ريادته في تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الجودة والتميز، وتقديم أفضل الحلول والمزايا التي تضيف قيمة حقيقية لتجربة العميل.

عن بنك الخليج:

يعتبر بنك الخليج أحد البنوك الرائدة في الكويت، بإجمالي موجودات 8 مليار دينار كويتي كما في نهاية مارس 2026، حيث يقدم سلسلة واسعة من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة الى خدمات الخزينة والخدمات المالية الأخرى، من خلال شبكة كبيرة تضم 45 فرعاً وأكثر من 260 جهاز صرف آلي موزع في جميع أنحاء الكويت.

للاطلاع على مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع بنك الخليج

www.e-gulfbank.com

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