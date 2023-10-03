نظم ورشة عمل لتعزيز قدرات موظفيه على إدارة محافظ العملاء

طارق الصالح: المنصة تتمتع بمزايا تنافسية عديدة وتتيح للعملاء خيارات سحب الأرباح وإعادة الاستثمار

أحمد الفويرس: نلبي احتياجات العميل باستثمارات متوسطة أو عالية المخاطر والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية

حنان الأشوك: 10 ألاف دولار الحد الأدنى لفتح المحفظة ومتاحة للكويتيين وغير الكويتيين

في إطار مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية لعملائه، نظم بنك الخليج ورشة عمل، على مدى يومين، لموظفيه القائمين على منصة "وايز"، المنصة الاستثمارية الرقمية الأولى في السوق الكويتي، بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم على إدارة محافظ العملاء، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية وتنمية ثرواتهم خلال الفترة الزمنية المحددة.

وقال نائب مدير عام الاستثمار في بنك الخليج السيد/ طارق الصالح في تصريح صحافي عقب ورشة العمل أن منصة "وايز" نجحت منذ إنشائها في تحقيق أهداف العملاء، على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية.

وأوضح أن المنصة تقدم خدماتها الاستشارية وإدارة المحافظ الاستثمارية وفقا لمعايير عالمية، إذ تتبع المنصة استراتيجية استثمارية مبتكرة، مما يوفر لعملاء بنك الخليج فرص عديدة للاستثمار في الأسواق الدولية، بطريقة مرنة وسهلة وشفافة، وبأقل التكاليف، تقوم على مبدأ الاستثمار من خلال محافظ دولية متنوعة، مع تحقيق العائد المثالي المعدل حسب المخاطر على المدى الطويل.

وأضاف: كما توفر المنصة فرصاً استثمارية متميزة للعملاء لبدء الاستثمار في الأسواق العالمية المختلفة، وبشكل يتيح للعميل إمكانية الوصول إليها بكل سهولة ومتابعة أداء استثماراته من أي مكان وفي أي وقت.

الحل الأمثل

من جانبه، قال مدير الاستثمار السيد / أحمد الفويرس إن منصة وايز هي الحل الأمثل للاستثمار في الأسواق العالمية، بفضل المزايا التنافسية التي تتمتع بها، حيث تواصل تقديم حلول تلبي أهداف العملاء الاستثمارية والادخارية بكفاءة عالية، من خلال استغلال فرص استثمارية متنوعة ومختارة بعناية، تراعي التنوع الجغرافي في الأسواق المالية.

وأضاف: يتم عن طريق وايز بناء محافظ مصممة خصيصًا للعملاء، بناءً على أهدافهم المالية وآفاقهم الاستثمارية ورغباتهم في المخاطرة، من خلال توفير البدائل الاستثمارية المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات والأدوات التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء ورغبتهم، وكذلك الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يضمن للعملاء تحقيق أهدافهم الاستثمارية وتنمية ثرواتهم.

مزايا تنافسية

بدورها، قالت مدير الاستثمار السيدة/ حنان الأشوك: أن منصة "وايز" تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، سواء من حيث الحد الأدنى للاستثمار، والحصول على الخدمات بتكلفة منخفضة، كما انها تتيح للعملاء خيارات سحب الأرباح وإعادة الاستثمار.

ولفتت إلى أنه بإمكان العملاء التحكم الكامل في محافظهم الاستثمارية، وزيادة الاستثمار أو سحب محافظهم بناءً على احتياجاتهم، بالإضافة إلى القدرة على متابعة أداء المحافظ في أي وقت ومن أي مكان، من خلال هواتفهم المحمولة.

وبين أن منصة وايز باعتبارها أداة للاستثمار الرقمي، توفر لعملائها فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة عالميًا بنهج طويل الأجل، من خلال ملء استبيان بسيط، يحدد الأهداف المالية للعملاء ورغبتهم في المخاطرة وأفقهم الاستثماري، للتوصية بمحفظة مخصصة حسب احتياجاتهم، وعلى مدار فترة الاستثمار، حيث يقوم مديرو الاستثمار في بنك الخليج بمراقبة ومراجعة محافظ عملائهم بشكل مستمر، في محاولة لحماية ثرواتهم وزيادتها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع العملاء، للتأكد من توافق الأداء الاستثماري مع الأهداف المحددة سلفاً.

يذكر أن الاستثمار عبر منصة "وايز" متاح للكويتيين وغير الكويتيين، والذين لديهم حسابات لدى بنك الخليج، علماً أن الحد الأدنى لفتح المحفظة هو 10,000 دولار أمريكي.

وفي إطار إستراتيجية بنك الخليج 2025, والتي من أهدافها تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات شريحة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، فإن البنك يوفر منتجات خاصة ومميزة لتلبية تطلعات هذه الشريحة من العملاء. وتشمل هذه المنتجات خدمة الاستثمار وايز، وهي المنصة الرقمية الرائدة لإدارة المحافظ لدى بنك الخليج، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاستشارات الاستثمارية وفرص الاستثمارات البديلة. وسيقدم البنك مع اكتمال تأسيس شركة استثمار مستقلة وتابعة للبنك وهي شركة الخليج كابيتال للاستثمار حيث ستقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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