دعمًا لتمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك الخليج الدولي عن استمرار شراكته مع منصة (بيهايف) Beehive، الرائدة في مجال التقنية المالية (فنتك) بالمنطقة، ما يمكن البنك من مواصلة وتوسيع تمويله للمنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؛ حيث بدأت هذه الشراكة عام 2020م لتقدم للسوق منصة مالية رقمية مقدمة من بنك الخليج الدولي تعمل على حصول هذه الفئة المتسارعة النمو من المنشآت على تمويل سريع وفعال باستخدام حلول التقنية المالية العصرية من (بيهايف).

ويشار إلى أن (بيهايف) هي منصة رقمية متكاملة، تشتمل على عملية صنع قرار واقراض الكترونية متطورة لهدف توفير تمويل أسرع وأكثر سهولة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتوفر المنصة تمويل رأس المال العامل وهو حل قصير الأمد لتحسين التدفق النقدي بسرعة لمدة تصل إلى أربعة أشهر، وكذلك التمويل لأجل، وهي قروض سريعة ومرنة للمنشآت المستحقة للتمويل والراغبة في تمويل أصول ثابتة لمدة تصل إلى 36 شهراً. وتتراوح قيمة التمويل ما بين 100,000 و3 ملايين ريال سعودي. ومنذ إطلاقها، قام البنك من خلال المنصة بتمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة؛ صرح الأستاذ خالد عباس رئيس مجموعة مصرفية الشركات لبنك الخليج الدولي: "يسرنا أن نعلن أننا سنواصل شراكتنا مع (بيهايف)، التي تؤكد خططنا لتعزيز قدراتنا ومنتجاتنا التمويلية، وتستهدف عملائنا من المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة". مضيفاً: "عندما بدأت هذه الشراكة أثبتت نجاحاً كبيراً. ونحن من خلال تقديم مثل هذه الحلول التمويلية لهذه المنشآت ندعم هذا القطاع المهم من السوق، ونسرّع نموه وتطوره، ما يسهم بدوره في نمو الاقتصاد ويخطو بالبلاد نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بإذن الله".

من جهته؛ قال بيتر تافنر، المدير التنفيذي للشؤون المالية والعمليات بشركة بيهايف: "نحن مسرورون للغاية لمواصلة العمل مع بنك الخليج الدولي على تسهيل حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل. وسنواصل تقوية هذا القطاع المهم من الاقتصاد السعودي. ويسرنا أن نرى الاندفاع نحو التقنية المالية (فنتك) وروح المنافسة التي يقف وراءها برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق أهداف رؤية 2030".

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