الخُبر: أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية عن عقد اتفاقية شراكة جديدة مع جمعية السرطان السعودية لدعم جهود التوعية بالسرطان وتوفير الرعاية اللازمة لمرضى السرطان بالمنطقة الشرقية وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وتأتي الاتفاقية كجزء من حملة "الشرقية وردية"، حيث تم تدشين المبادرة في مقر إمارة المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، ورئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبدالله الزامل والرؤساء التنفيذيين للبنك ورئيس مجلس الإدارة للجمعية الأستاذة مي الجبر.

من خلال هذه الشراكة، سيدعم بنك الخليج الدولي - السعودية المؤسسات والقطاع الخيري التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف بمرض السرطان وتقديم الدعم اللازم لتحسين حياة المرضى وأسرهم، حيث تساعد مساهمات البنك الجمعية على مواصلة مهامها السامية في تقديم برامج رعاية صحية وتوعوية عالية الجودة في المنطقة الشرقية.

وصرح المهندس عبدالله الزامل، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي: "يسعدنا أن نتعاون مع جمعية السرطان السعودية في مهمتها لرفع مستوى الوعي بمرض السرطان ودعم مرضاه. وتعد هذه الشراكة جزءاً من التزام البنك المستمر بالمسؤولية الاجتماعية وتعكس مساعينا في المساهمة الإيجابية في المجتمع ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

ومما يجدر ذكره أن بنك الخليج الدولي – السعودية يدعم كل عام من خلال برامجه المؤسسية العديد من المؤسسات غير الربحية التي تنشط في مجال خدمة وتنمية المجتمع.

-انتهى-

#بياناتشركات