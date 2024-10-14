الخُبر : أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية اليوم عن توقيع اتفاقية مع "التخصصي ألاينس ميديكال"، الشركة المتخصصة في مجال التصوير التشخيصي الطبي. وبموجب هذه الاتفاقية، يقدم البنك التمويل لأول مشروع خصخصة من نوعه في المملكة يجمع بين شركة خاصة ووزارة الصحة السعودية.



ووقع اختيار وزارة الصحة على الشركة في يونيو 2023م، وهي تحالف مشترك يضم مجموعة ألاينس ميديكال ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وشركة لايف لاين ميديكال، لإدارة وتشغيل أقسام الأشعة في سبعة مستشفيات ضمن نطاق التجمعين الصحيين الثاني والثالث بالرياض. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود ومبادرات التحول التي تقوم بها الوزارة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها الساعية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة.

وستستخدم الشركة التمويل لتحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تسهيل حصول أكثر من 1.5 مليون مستفيد على خدمات تشخيص طبي عالمية المستوى، مع توسيع نطاق إمكانية الوصول إليها.

وقد تم توقيع الاتفاقية في حفل بمدينة الرياض حضره الأستاذ نارت مامسر، الرئيس التنفيذي لشركة التخصصي ألاينس ميديكال، والأستاذ خالد عباس، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي - السعودية، وعدد من كبار مسؤولي طرفي الاتفاقية.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ خالد عباس قائلاً: "نحن في بنك الخليج الدولي - السعودية نعتز بدورنا في المساهمة في تحقيق جزء من أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تسهيل حلول التمويل لتمكين عقد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية العالية مثل قطاع الرعاية الصحية. وتؤكد اتفاقية التمويل هذه من جديد على التزامنا بالمساهمة في التنويع الاقتصادي والنمو مع تعزيز استراتيجيتنا لتنويع محفظة الإقراض في البنك عبر القطاعات ذات النمو المرتفع الواعدة في المملكة".



من جانبه، قال الأستاذ نارت مامسر، الرئيس التنفيذي لشركة التخصصي ألاينس ميديكال تعليقاً على هذه الاتفاقية الرائدة: "يسرنا أن نسهم في هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعزز البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة وكذلك تدعم منظومة الرعاية الاجتماعية من خلال تحسين إمكانية حصول المستفيدين على الخدمات الطبية الأساسية بشكل أفضل".

-انتهى-

#بياناتشركات