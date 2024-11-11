الخُبر: أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية عن انضمامه إلى "بُنى"، و هي منصة تديرها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والمملوكة من قبل صندوق النقد العربي، مختصة بالمدفوعات العربية متعددة العملات عبر الحدود لتعزيز قدرات الدفع لدى البنك حيث تتيح له تنفيذ المعاملات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة مع أكثر من 120 بنكًا في المنطقة العربية مباشرة ودون أي وسطاء.

وتتيح منصة "بُنى"، التي أنشأها صندوق النقد العربي في عام 2018، للمؤسسات المالية والبنوك المركزية في المنطقة العربية وخارجها، إرسال واستقبال المدفوعات بالعملات العربية والدولية بطريقة آمنة وبتكلفة مناسبة وخاضعة للرقابة وبشفافية وفعالية عالية. وستعزز مشاركة البنك في المنصة من قدراته على تقديم حلول دفع سلسة للعملاء، وستسهم في زيادة تركيزه الاستراتيجي على تحسين منظومته للمدفوعات.

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ خالد عباس، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي - السعودية: "يعكس انضمامنا إلى منصة بُنى التزامنا بتحسين خدمات الدفع لعملائنا وتقديم خيارات دفع أسرع وبتكلفة مناسبة أكثر، مما يتماشى مع هدفنا الدائم بتعزيز منظومة المدفوعات لدينا وتقديم خدمات أفضل لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة".

وقال السيد مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنى "نسعد بإنضمام بنك الخليج الدولي الى شبكة البنوك المشاركة في المنصة، نحن ملتزمون بتقديم تجربة غنية للمدفوعات عبر الحدود في العالم العربي وبعملات المتعددة، ونتطلع للعمل مع مجموعة بنك الخليج الدولي لتقديم قيمة مضافة لعملائهم من شتى الفئات وفق اعلى المعايير الدولية."

وأضاف: "كما ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر للبنك المركزي السعودي على دعمهم ورعايتهم المستمرة لمنصة بنى."

وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة مهمة في جهود بنك الخليج الدولي - السعودية لتحسين منتجاته وتقديم حلول دفع مبتكرة. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، يعزز البنك ريادته في الخدمات المصرفية الرقمية، مما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.

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