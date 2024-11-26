أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية عن مشاركته في أحدث مزاد ائتماني للكربون أجرته شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية هذا العام في باكو بأذربيجان على هامش مؤتمر المناخ "كوب 29"، وذلك عبر منصتها الجديدة للتداول. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام البنك بتشجيع الممارسات المستدامة في إطار أهدافه البيئية الأوسع. وحطم المزاد رقمه القياسي السابق، حيث بيع أكثر من 2,500,000 طن من أرصدة الكربون عالية الجودة، مما يؤكد الطلب المتزايد عليها في السوق.

وتشكل مشاركة بنك الخليج الدولي - السعودية جزءاً من اتفاقية التعاون الموسعة التي وقعها بنك الخليج الدولي - السعودية ومركز الملك عبدالله الثاني للكربون، والتي تم تمديدها لمدة عامين إضافيين. ويسعى بنك الخليج الدولي من خلال شراء أرصدة الكربون المعتمدة، إلى تحييد جزء من انبعاثاته، وتحقيق أهداف الاستدامة بما يتماشى مع أولويات المناخ الإقليمية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ خالد عباس، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي – السعودية: "إن بنك الخليج الدولي - السعودية يواصل دعمه لأهداف الاستدامة وإزالة الكربون طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك دعم المبادرات والمؤسسات المهمة مثل شركة سوق الكربون الطوعية الإقليمية التي تسهّل العمل المناخي. ومن خلال شراء هذه الأرصدة، فإننا لا نسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 فحسب، بل نقدم كذلك رأس المال اللازم لإحداث التحول الذي تسعى إليه السوق".

من جانبها، قالت ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لسوق الكربون الطوعية الإقليمية: "يحتاج العالم إلى استخدام كل أداة متاحة لمعالجة قضية تغير المناخ وتسريع التحول نحو عالم خال من الانبعاثات. ويمكن لأسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة أن تعزز الجهود التي تبذلها الشركات للحد من الكربون من خلال تعويض النسب الصغيرة من انبعاثاتها عن طريق مبادلات عالية الجودة، مما يساعد في توجيه التمويل نحو مشاريع المناخ. وإن إطلاق منصة التداول الجديدة للسوق في باكو يعد خطوة مهمة في مسيرتنا الساعية إلى بناء واحدة من أكبر أسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة في العالم بحلول عام 2030. وقد أظهر بنك الخليج الدولي من جديد دعمه المستمر للسوق من خلال المشاركة في إطلاق هذه المنصة".

-انتهى-

#بياناتشركات