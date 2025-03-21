مكة المكرمة - رعى معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، توقيع البنك لاتفاقيات تنموية خلال زيارة معاليه لمنطقة مكة المكرمة، حيث تخللت الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي هدفت لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي واستعراض جهود البنك في دعم المشاريع التنموية، في إطار رؤيته لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

ورافق معالي الوزير خلال هذه الزيارة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية، الأستاذ عبدالله بن سعد الرويس، الذي سلط الضوء على أهمية الدور الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية في دعم ومساندة المشاريع في جميع المجالات، وتمكين رواد الأعمال، والإسهام في تنمية القطاع غير الربحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشهد برنامج الزيارة توقيع اتفاقيتيّ تعاون مع جمعية الوداد الخيرية وجمعية قمم الشبابية، بهدف تقديم الدعم لمؤسسات القطاع غير الربحي، إلى جانب دعم استدامة منسوبي القطاع وذلك بتمكينهم من الاستفادة من منتجات البنك التمويلية عبر منصة جسور، مما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي وغير الربحي.

وتخللت الزيارة جولة على عدد من المشاريع الممولة من بنك التنمية الاجتماعية منها مركز بادغيش للتأهيل والرعاية الصحية، المتخصص بتقديم برامج رعاية متكاملة ومتميزة، إضافة إلى زيارة فرع جادة30 في مدينة جدة، ولقاء عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية النوعية.

الجدير بالذكر أن حجم الدعم الذي قدمه البنك لمنطقة مكة المكرمة منذ تأسيسه تخطى عتبة الـ 31 مليار ريال بحيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 678 ألف مواطن ومواطنة، مما يؤكد التزام البنك بدعم ريادة الأعمال وتعزيز استدامة المشاريع الناشئة والصغيرة.

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