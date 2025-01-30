اختتم بنك التنمية الاجتماعية فعاليات المعسكر التدريبي لمحفظة “جاهز” للمسؤولية الاجتماعية، الذي استمر خمسة أيام في الرياض، بمركز دلني للأعمال.

وأسفر المعسكر عن دعم 20 مشروعًا رياديًا بإجمالي تمويل بلغ 10 ملايين ريال، مع سقف تمويلي يصل إلى 500 ألف ريال لكل مشروع، وذلك من إجمالي قيمة محفظة “جاهز” للمسؤولية الاجتماعية البالغة 30 مليون ريال. وتولى البنك إدارة المحفظة التمويلية من خلال دراسة جدوى المشاريع، وصرف التمويل، ومتابعة المشاريع لضمان استدامتها، ضمن نموذج متكامل يهدف إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال.

وتضمنت فعاليات المعسكر تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، والتدريب على تقديم العروض الاستثمارية، مما مهد الطريق لهم لدخول السوق بثقة ومرونة، وتطوير مشاريع ريادية قادرة على المنافسة والاستدامة. ويأتي هذا التدريب في إطار شراكة استراتيجية مع شركة جاهز، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين رواد الأعمال في القطاع اللوجستي الواعد.

صرح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية "إن محفظة “جاهز” للمسؤولية الاجتماعية ليست مجرد أداة تمويلية، بل هي منظومة تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والريادة بين الشباب السعودي. ومن خلال إدارتنا للمحفظة، نعمل على تحقيق أثر مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا حقيقية للشباب الطموح. وكان معسكر “جاهز” بداية مشرقة لمسيرة من العطاء والإنجازات، حيث يمثل كل مشروع تم دعمه لبنة جديدة في بناء اقتصاد مستدام وخطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.”

من جانبه، قال الأستاذ غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "جاهز" "إن شراكتنا مع بنك التنمية الاجتماعية تُجسد التزامنا الراسخ بدعم التنمية الوطنية عبر تمكين رواد الأعمال وتوفير التمويل والدعم اللازم لهم. ونعمل من خلال هذه المحفظة على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الابتكار من خلال مشاريع ريادية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030”. وأضاف: “شكلت كل مرحلة تدريبية مر بها رواد الأعمال في هذا المعسكر خطوة نحو مشاريع واعدة، حيث عملنا معًا على تأهيل المشاريع وربطها باحتياجات السوق لضمان جاهزيتها للتمويل واستدامتها على المدى الطويل".

يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية كان قد أطلق محفظة مخصصة للمسؤولية الاجتماعية، تُعد نموذجًا رائدًا لتوفير إطار منظم يُتيح للشركات المساهمة بفعالية في تنمية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة. وكانت شركة جاهز أول الشركاء في هذه المبادرة التنموية، حيث قدمت 30 مليون ريال كتمويل أولي للمحفظة التي يديرها البنك.

-انتهى-

#بياناتشركات