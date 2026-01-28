دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها مديراً رئيسياً للإصدار المرتقب لسندات مقوّمة بالدرهم الإماراتي والمقرر إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك نيابةً عن بنك التنمية الأوراسي، المؤسسة المالية الإنمائية متعددة الأطراف التي تدعم التنمية الاقتصادية في منطقة أوراسيا.

ويأتي هذا التعيين عقب توقيع خطاب التفويض بين بي اتش ام كابيتال وبنك التنمية الأوراسي، بحضور السيد دانييار إيمانغالييف، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي، والسيد حاتم العتباني، الرئيس التنفيذي للأعمال في بي اتش ام كابيتال.

ويمثل الإصدار المرتقب للسندات المقوّمة بالدرهم الإماراتي محطة مهمة في توسيع نطاق أدوات التمويل بالعملات المحلية للمُصدِرين الإقليميين والدوليين، كما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لأسواق الدين. وسيوفر الإصدار للمستثمرين فرصة استثمارية عالية الجودة للتعرّض لمؤسسة تنموية متعددة الأطراف، من خلال أداة مالية مقوّمة بالدرهم الإماراتي ومدرجة في سوق إقليمي منظم. ومن المقرر توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشاريع استثمارية عالية الأثر في الدول الأعضاء في بنك التنمية الأوراسي في منطقة آسيا الوسطى.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال السيد حاتم العتباني، الرئيس التنفيذي للأعمال في بي اتش ام كابيتال:"يشرفنا اختيار بنك التنمية الأوراسي لــ بي اتش ام كابيتال مديراً رئيسياً لهذا الإصدار المحوري من السندات المقوّمة بالدرهم الإماراتي. ويعكس هذا التفويض ما تتمتع به بي اتش ام كابيتال من قدرات راسخة في هيكلة وإدارة وتوزيع أدوات الدخل الثابت، إلى جانب التزامنا المستمر بدعم وتطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات".

من جانبه، قال السيد دانييار إيمانغالييف، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي:"نثمّن خبرة بي اتش ام كابيتال العميقة في أسواق رأس المال المحلية، وفهمها الشامل للإطار التنظيمي والبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات. ويشكّل هذا التعاون أساساً متيناً للتنفيذ الناجح للصفقة المرتقبة، حيث ستُستخدم عائداتها في دعم مشاريع استثمارية في الدول الأعضاء لدينا في آسيا الوسطى".

وأضاف: "يمتلك بنك التنمية الأوراسي سجلاً مثبتاً في جمع التمويل المقوّم بالدرهم الإماراتي بإجمالي بلغ 385 مليون درهم. ويُعد إدراج الإصدار المرتقب في سوق أبوظبي للأوراق المالية عنصراً محورياً في هذه الصفقة، لما له من دور في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مستوى الشفافية وسهولة الوصول إلى الأداة الاستثمارية".

وتابع قائلاً: "يُعد تعزيز تكامل الأسواق المالية للدول الأعضاء في بنك التنمية الأوراسي مع أسواق رأس المال العالمية أحد الركائز الأساسية في ولايتنا المؤسسية. ونشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين في كازاخستان وأرمينيا بإصدارات السندات المقوّمة بالدرهم الإماراتي، ونسعى إلى تهيئة الظروف التي تمكّن المستثمرين في أرمينيا ودول آسيا الوسطى من المشاركة في إصدار بنك التنمية الأوراسي المقرر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

ويؤكد إدراج السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية الدور المتنامي للسوق كمنصة رائدة للمُصدِرين الدوليين الساعين إلى الوصول إلى السيولة الإقليمية وقاعدة المستثمرين المتنوعة والعميقة في دولة الإمارات.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:



"بي اتش ام كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

نبذة عن بنك التنمية الأوراسي:

يُعد بنك التنمية الأوراسي مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف تستثمر في منطقة أوراسيا. وعلى مدار أكثر من 20 عاماً، يعمل البنك على تعزيز وتوسيع الروابط الاقتصادية ودعم التنمية الشاملة في الدول الأعضاء.

وبنهاية ديسمبر 2025، بلغت المحفظة التراكمية لبنك التنمية الأوراسي 326 مشروعاً، بإجمالي استثمارات قدره 19.6 مليار دولار أمريكي. وتركّز محفظة البنك بشكل أساسي على المشاريع ذات الأثر التكاملـي في مجالات البنية التحتية للنقل، والأنظمة الرقمية، والطاقة الخضراء، والزراعة، والصناعات التحويلية، والهندسة الميكانيكية.

ويلتزم البنك بتطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلى جانب مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع عملياته.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.eabr.org

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

عبير حماد – بي اتش ام كابيتال:

+971 50 213 0251

المركز الإعلامي – بنك التنمية الأوراسي:

+7 (717) 255 84 84, ext. 4774, 2160

pressa@eabr.org

-انتهى-

#بياناتشركات