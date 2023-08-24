الرياض، أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع شركة ايفونيك التصنيع للتسويق، والتي تتيح للشركة تأمين المدفوعات على الصادرات الدولية، وتمكنها من تغطية مخاطر عدم السداد من نفس قيمة المنتجات والخدمات الصادرة للمشترين الدوليين، مما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقّع الوثيقة كل من معالي المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وسعادة المهندس عبد المحسن المهيدب، المدير العام لشركة ايفونيك التصنيع، وذلك في المقر الرئيسي لبنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض،

وأوضح معالي المهندس سعد الخلب، أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لدور البنك الفعّال في دعم أنشطة التصدير للمنشآت الوطنية، وتمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والانتشار في أقوى الأسواق تنافسية على مستوى العالم، معبراً عن سعادته بالتعاون مع "ايفونيك التصنيع" في سبيل تنمية معدل الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية.

من جانبه أكد الأستاذ عبد المحسن المهيدب على أهمية الاتفاقية من حيث الفرص الواسعة التي ستتيحها أمام المنشآت الوطنية لزيادة أنشطتها التصديرية، والدخول لأسواق دولية جديدة . وبتسهيلات ائتمانية داعمة وممكنة للقطاعات الناشئة،

ومن الجدير بالذكر أن وثيقة تأمين ائتمان الصادرات المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي توفر للمصدر السعودي تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشتري الدولي، وتمنح العديد من المزايا من بينها توسيع قاعدة العملاء في الأسواق الحالية باستخدام غطاء التأمين، والنفاذ لأسواق جديدة، وتنمية العلاقة والثقة مع المستوردين، وكذلك زيادة القدرة التنافسية مع المشترين الدوليين،

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