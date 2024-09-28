أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة العوجان للمرطبات اتفاقية تسهيلات ائتمانية، بهدف توفير السيولة لتلبية احتياجات الشركة من رأس المال العامل ذات العلاقة بالتصدير، مما يعزز من نمو الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

ووقّع الاتفاقية كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العوجان القابضة، الأستاذ عبدالله بن عادل العوجان، وذلك في مدينة دبي الإماراتية.

وصرّح معالي المهندس سعد الخلب قائلاً: " تتركز مهام بنك التصدير والاستيراد السعودي بشكل أساسي نحو دعم مرتكزات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي، بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وعلى هذا الأساس نهتم بتمكين المصدرين المحليين لتوسيع أنشطتهم التصديرية، وتحفيزهم إلى الاسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، بالاستفادة من الممكنات التي يقدمها البنك. ويعتبر منتج تمويل رأس المال العامل أحد الحلول المناسبة لمتطلبات المصدرين المحليين في كافة مراحل الأنشطة التصديرية". وأضاف: "نسعد بالتعاون مع شركة العوجان للمرطبات باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تصدير المنتجات السعودية في مجال القطاع الاستهلاكي في الشرق الأوسط. ونأمل لهم المزيد من التقدم والنجاح في نمو أعمالهم وخططهم التصديرية".

من جهته علق الأستاذ عبدالله العوجان قائلاً: "يمثل اليوم نقطة تحول بارزة لشركة العوجان للمرطبات مع تأسيس اتفاقيتنا مع بنك التصدير والاستيراد السعودي. هذه الاتفاقية تشكل عنصرًا أساسيًا في طموحنا لمضاعفة قدرتنا التصديرية، وتتوافق تمامًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030. بفضل الدعم الذي يقدمه البنك من خلال هذه الاتفاقية، نحن في موقع انطلاق ممتاز لتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد والدخل الوطني."

الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030. وتعد شركة العوجان للمرطبات إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر شركة مستقلة في الشرق الأوسط في مجال المرطبات.

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