تحقيق لرؤيته الاستراتيجية مصحوباً بخدماته المجتمعية

القاهرة: ضمن استراتيجية بنك البركة الهادفة إلى توسيع نطاقه الجغرافي والتواجد في كافة محافظات الجمهورية، قام البنك بافتتاح فرعه الجديد في محافظة دمياط وذلك بهدف تعزيز تواجده في محافظات الدلتا بخلاف فروعه الرئيسية في كل من القاهرة والإسكندرية.

وكعادته لم يقتصر اهتمام البنك على تقديم أنشطته المصرفية فحسب، إذ يستمر في ترسيخ دوره في المسؤولية المجتمعية من خلال إطلاق قافلة طبية في محافظة دمياط بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية. وتم من خلال هذه القافلة تقديم خدمات متكاملة للكشف والعلاج المجاني لمرضى العيون بالمحافظة، والتي ستشمل خدمات التشخيص والعلاج وتوفير النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة لأبناء المحافظة. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الدائم بالسعي لتحسين الجودة الحياتية للأفراد ورفع مستوى الصحة في المجتمع.

وتُظهِر هذه الخطوة حرص البنك على تحقيق رؤيته الاستراتيجية في الانتشار في أرجاء البلاد تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات عملائه، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وصولهم إلى الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك البركة.

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