القاهرة، مصر: أطلق بنك البركة – مصر بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية قافلة طبية شاملة في محافظة البحيرة، تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من ألف شخص، استكمالًا لدعم طويل الأمد مع المؤسسة. يأتي ذلك تزامنًا مع استعداد البنك لافتتاح فرع جديد قريبًا في المحافظة، في إطار خطته التوسعية الطموحة الرامية إلى تعزيز تواجده وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه وتسهم في تحقيق تطلعاتهم في في كافة أنحاء الجمهورية.

تضمنت القافلة الطبية خدمات متعددة، بما في ذلك الكشف المجاني عن أمراض العيون وتوفير الأدوية الضرورية دون أي تكلفة. كما تشمل القافلة إجراء العمليات الجراحية الضرورية وتحديد مواعيدها بناءً على نتائج الكشف، بالإضافة إلى تقديم نظارات طبية مجانية للمحتاجين. تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود البنك المستمرة لتعزيز الصحة العامة وتحسين مستوى الخدمات الطبية في المجتمعات المحلية.

وفي تعليق على الجهود المستمرة للبنك في محافظة البحيرة و استراتيجيته التوسعية، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، قائلاً: "إن إطلاق القافلة الطبية وافتتاح الفرع الجديد قريبًا في البحيرة يشير إلى التزامنا العميق بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز جودة الحياة في هذه المناطق. نحن فخورون بتعاوننا المستمر مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، التي تعتبر شريكًا مميزًا في العديد من المبادرات الناجحة التي قدمناها. يرسخ بنك البركة مكانته كرائد في السوق المصرفي المصري، مواصلًا تحقيق رؤيته للنمو المستدام والابتكار الذي يلبي تطلعات عملائه ويعزز تأثيره الإيجابي في المجتمع، ليس على مستوى القطاع المصرفي فحسب، بل امتد أيضًا ليشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية."

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، نالت جهود البنك تقديرًا دوليًا، حيث فاز بنك البركة مصر بجائزتي أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط 2024 وأفضل تجربة بنكية في مصر 2024 من مجلة الأعمال الدولية "International Business Magazine". وفي هذا السياق، علق الأستاذ عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك البركة مصر، على استلامه لهذة الجوائز خلال حفل أقامته المجلة بدبي، قائلاً: " نفخر بحصولنا على هذه الجوائز التي تجسد إصرارنا على تقديم تجربة مصرفية متميزة كما تعكس رضا عملائنا. هذا إلى جانب دورنا الرائد في تعزيز المسؤولية المجتمعية التي نعتبرها جزأ لا يتجزأ من هويتنا كمؤسسة مصرفية مما يؤكد على رؤيتنا في تحقيق التميز المستدام ودعم المجتمعات التي نخدمها، وسنواصل العمل على الحفاظ على هذه المكانة المتميزة وأن نبقى دائماً في الطليعة."

عن بنك البركة مصر:

بنك البركة هو أحد الروافد التابعة لمجموعة البركة التي تتخذ البحرين مقراً لها. تتمتع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 3 قارات (13 دولة)، والتي بدورها تقدم خدماتها في أكثر من 600 فرع.

يعمل بنك البركة في مصر منذ أكثر من 40 عامًا ولديه شبكة فروع تبلغ 37 فرعاً تغطي القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد. يستهدف البنك التوسع الجغرافي من خلال زيادة عدد الفروع في معظم محافظات الجمهورية بنهاية عام 2025.

يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات والاستثمارات التي يتم تطبيقها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عمليات البنك ومعاملاته من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة. ويقدم البنك التمويل المباشر للأفراد وللشركات والمؤسسات ذات الجدارة المرتفعة وأيضاً يشترك في التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى توفر فرص عمل كبيرة.

وقد حصل بنك البركة على عدة جوائز دولية، كان آخرها جائزة "أفضل تمويل بالعملة المحلية" وجائزة "أفضل إعادة هيكلة في أفريقيا" من EMEA Finance Magazine ، وجائزة "البنك الأسرع نمواً في التحول الرقمي في مصر" و"البنك الأسرع نمواً" من International Finance Awards لعام 2024، بالإضافة للعديد من الجوائز الدولية المرموقة في عامي 2023 و2022 وقد تم إضافة البنك في قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في مصر في عام 2022 و2023 و2024 على التوالي.

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