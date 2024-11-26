القاهرة: في ضوء ما يشهده القطاع المصرفي من تغيرات تكنولوجية أدت إلى تغير متطلبات العملاء، أعلن بنك البركة مصر عن إطلاق تطبيقه المحمول الجديد، كجزء من استراتيجيته الشاملة التي تمتد من 2023 إلى 2025، بالإضافة إلى تطوير كامل لخدمة الإنترنت البنكي سواءً على مستوى الخدمات المقدمة أو واجهة المستخدم الجديدة كلياً. يهدف التطبيق إلى تعزيز الحصة السوقية للبنك من خلال تطوير المنظومة الرقمية وتوسيع العمليات الجغرافية، مستهدفًا الوصول إلى 50% من العملاء النشطين رقميًا سواء أفراد أو شركات بحلول نهاية عام 2027، حيث يُعد بنك البركة واحد من أول أربع بنوك في مصر قامت بإطلاق تطبيق الموبايل البنكي الخاص بالشركات، مما يعزز من ريادته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات القطاع التجاري.

وفي هذا الصدد، صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، قائلًا: "يعد تطبيق الموبايل البنكي الجديد من بنك البركة مصر خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للبنك، حيث يعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية مبتكرة وسهلة الاستخدام تستهدف جميع عملائنا من الأفراد والشركات. التطبيق لا يقتصر على تسهيل العمليات المصرفية فقط، بل يتميز بأعلى معايير الأمان المُعتمدة دوليًا ومحلياً من البنك المركزي المصري، وذلك لضمان تجربة مصرفية آمنة ومتطورة، و نتوقع أن يشهد التطبيق أكثر من عشرة آلاف تحميل خلال فترة ما بعد الإطلاق."

وعَلَّق الأستاذ عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي ببنك البركة مصر، قائلاً:" تأتي خطوة إطلاق الموبايل البنكي في إطار دعم بنك البركة لصناعة التكنولوجيا المالية بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي واستغلال الفرص الرقمية المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي، مع الوصول إلى شرائح وفئات مختلفة من العملاء وتلبية احتياجاتهم. لدينا في بنك البركة مصر خطة تطور رقمية طموحة تشمل افتتاح فرعين رقميين قريبًا وزيادة عدد ماكينات الATM مع إضافة خدمات للمعاملات اللاتلامسية وتأمين شبكة الصراف الآلي بأحدث النظم العالمية، هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمات ChatBot قريباً وخدمة Whatsapp for Business."

وأضاف المهندس رضاالله أحمد، رئيس قطاع التحول الرقمي ببنك البركة مصر: "يحتوى تطبيق الموبايل البنكي لبنك البركة مصر على مجموعة من الخصائص المتميزة، حيث يقدم التطبيق إمكانية التسجيل الذاتي للعملاء الأفراد باستخدام رقم الحساب، مما يجعل عملية البدء سهلة وسريعة. كما يدعم التطبيق ميزة التحقق البيومتري (تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الأصابع) لضمان أعلى مستويات الأمان والراحة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق خدمات شاملة مثل فتح حساب وطلب دفاتر الشيكات، وطلبات إصدار بطاقات الخصم، وشراء الشهادات، وربط الودائع وتحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري والتحويلات الفورية إلى حسابات بنك البركة مصر، والتحويلات المحلية، إلى جانب خدمات الحسابات والبطاقات الأخرى، مما يسهل على العملاء إدارة احتياجاتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع." كما أضاف: "بالنظر إلى عملاء قطاع الأعمال، يقدم التطبيق وسيلة سهلة لإدارة العمليات المالية، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الميزات التي تتيح لهم التحكم الكامل في معاملاتهم البنكية. هذه الميزات، بالإضافة إلى واجهة المستخدم البسيطة التي تعتمد على "ثلاث نقرات"، تجعل التطبيق حلًا مصرفيًا شاملًا يضع بنك البركة مصر في طليعة البنوك التي تقدم حلول رقمية في القطاع المصرفي."

عن بنك البركة مصر:

بنك البركة هو أحد الروافد التابعة لمجموعة البركة التي تتخذ البحرين مقراً لها. تتمتع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 3 قارات (13 دولة)، والتي بدورها تقدم خدماتها في أكثر من 600 فرع.

يعمل بنك البركة في مصر منذ أكثر من 40 عامًا ولديه شبكة فروع تبلغ 36 فرعاً تغطي القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد. يستهدف البنك التوسع الجغرافي من خلال زيادة عدد الفروع في معظم محافظات الجمهورية بنهاية عام 2025.

يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات والاستثمارات التي يتم تطبيقها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عمليات البنك ومعاملاته من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة. ويقدم البنك التمويل المباشر للأفراد وللشركات والمؤسسات ذات الجدارة المرتفعة وأيضاً يشترك في التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى توفر فرص عمل كبيرة.

وقد حصل بنك البركة على عدة جوائز دولية، كان آخرها جائزة "أفضل تمويل بالعملة المحلية" وجائزة "أفضل إعادة هيكلة في أفريقيا" من EMEA Finance Magazine ، وجائزة "البنك الأسرع نمواً في التحول الرقمي في مصر" و"البنك الأسرع نمواً" من International Finance Awards لعام 2024، بالإضافة للعديد من الجوائز الدولية المرموقة في عامي 2023 و2022 وقد تم إضافة البنك في قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في مصر في عام 2022 و2023 و2024 على التوالي.

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