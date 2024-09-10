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القاهرة: أعلن بنك البركة مصر عن المشاركة فى تمويل مشترك ضمن تحالف مصرفي يضم ثلاثة بنوك أخرى لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت بحصة قدرها 1 مليار جنيه من إجمالى التمويل المشترك البالغ قيمته 7 مليار جم لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة "زد إيست" بالقاهرة الجديدة.
يهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع "زد إيست" بنشاط خدمي عمراني متكامل طبقاً لأعلى وأفضل المواصفات والمعايير العالمية والمقام على مساحة 334 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة، والذي يعد أحد أبرز مشروعات أورا ديفلوبرز إيجيبت في القاهرة الجديدة.
ومن جانبه أعرب الأستاذ/حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري عبر المساهمة في تمويل مشترك بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية. وتقدر حصة بنك البركة بـ 1 مليار جنيه من إجمالي مبلغ التمويل البالغ قيمته 7 مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة "زد إيست" بالقاهرة الجديدة. يأتي ذلك فى إطار حرص البنك على دعم جهود الشركة لتنفيذ مشروعاتها وتعزيز استثماراتها، بما يتماشى مع استراتيجية البنك الداعمة لتمويل المشروعات الكبيرة، والتي تهدف إلى دعم كافة القطاعات الحيوية عبر تقديم التسهيلات للمستثمرين، بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل التي تسهم بشكل مباشر في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.
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