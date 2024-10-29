القاهرة، مصر: أطلق بنك البركة مصر سلسلة من الفيديوهات التعليمية بعنوان "اسأل البنك" عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بة، بهدف توعية الفئات المختلفة من الجمهور بمفاهيم المعاملات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بمكانته كرائد في مجال التوعية حول الصيرفة الإسلامية، كونه أول بنك إسلامي يهتم بالجانب التعليمي والتوعوي، ليظل مرجعًا للباحثين عن المعرفة الشرعية.

تتناول حلقات "اسأل البنك"، في شكلها الحواري المبسط، مواضيع متنوعة، منها صيغ المعاملات البنكية الإسلامية وكيفية توافقها مع الشريعة، ودور هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى موضوع البطاقات الائتمانية والتأمين البنكي وتطابقها مع الشريعة. كما تستعرض الحلقات أسئلة شائعة يجيب عنها الدكتور حسنين إبراهيم، رئيس قطاع الرقابة والتدقيق الشرعى ببنك البركة مصر وعضو هيئة الرقابة الشرعية، مثل نسبة التطهير في البنوك الإسلامية، ومميزات هذا النوع من البنوك، وكل ما يتعلق بالتمويلات، وغيرها.

وبالتزامن مع إطلاق هذه الفيديوهات التعليمية، فاز بنك البركة مصر بجائزة "أفضل بنك يقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة" في مصر لعام 2024، من قبل مجلة جلوبال بيزنس آند فاينانس الدولية، مما يعكس جهود البنك المستمرة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويؤكد على ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وفي هذا الصدد، صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر قائلًا: "إن إطلاق سلسلة الفيديوهات التعليمية يعكس رؤيتنا في بنك البركة مصر نحو دعم الثقافة المالية الشاملة، وتقديم قيمة مضافة للمجتمع. كأول بنك إسلامي يتصدر المشهد في هذا المجال، نرى أن تعزيز المعرفة حول الصيرفة الإسلامية هو خطوة ضرورية لتسهيل اتخاذ قرارات مالية واعية، وهذا الالتزام لا يقتصر على تقديم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة فحسب، بل يمتد إلى دورنا كمرجع رائد وموثوق به لتقديم المعرفة وتوضيح المبادئ التي تقوم عليها هذه المنتجات."

وفيما يتعلق بجائزة "أفضل بنك يقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة"، علق الأستاذ عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي ببنك البركة مصر، قائلاً: "سعداء بهذا التقدير الذي يعزز من مكانة مصرفنا ويؤكد التزامنا بأعلى معايير الجودة وقدرتنا على تلبية جميع احتياجات عملائنا من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة. ونتطلع إلى مواصلة تقديم حلول مصرفية تضيف قيمة حقيقية لكل عملاء وشركاء بنك البركة مصر، كما نسعى لتعزيز دورنا الريادي في القطاع المصرفي الإسلامي"

تجدر الإشارة إلى تأثير هذه الجهود الذي بات واضحًا من خلال التفاعل الإيجابي من جانب الجمهور، والذي حظيت به سلسلة الفيديوهات التعليمية التي أطلقها بنك البركة مصر على صفحته الرئيسية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالمحتوى الهادف الذي يسد الفجوة المعرفية والأسلوب السهل لتوضيح مفاهيم المعاملات البنكية الإسلامية، علاوةً على التعليقات التي تساءل فيها المتابعون عن تفاصيل إضافية حول الموضوعات المطروحة، مما يعكس اهتمامهم ورغبتهم في معرفة المزيد.

عن بنك البركة مصر:

بنك البركة هو أحد الروافد التابعة لمجموعة البركة التي تتخذ البحرين مقراً لها. تتمتع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 3 قارات (13 دولة)، والتي بدورها تقدم خدماتها في أكثر من 600 فرع.

يعمل بنك البركة في مصر منذ أكثر من 40 عامًا ولديه شبكة فروع تبلغ 36 فرعاً تغطي القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد. يستهدف البنك التوسع الجغرافي من خلال زيادة عدد الفروع في معظم محافظات الجمهورية بنهاية عام 2025.

يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات والاستثمارات التي يتم تطبيقها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عمليات البنك ومعاملاته من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة. ويقدم البنك التمويل المباشر للأفراد وللشركات والمؤسسات ذات الجدارة المرتفعة وأيضاً يشترك في التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى توفر فرص عمل كبيرة.

وقد حصل بنك البركة على عدة جوائز دولية، كان آخرها جائزة "أفضل تمويل بالعملة المحلية" وجائزة "أفضل إعادة هيكلة في أفريقيا" من EMEA Finance Magazine ، وجائزة "البنك الأسرع نمواً في التحول الرقمي في مصر" و"البنك الأسرع نمواً" من International Finance Awards لعام 2024، بالإضافة للعديد من الجوائز الدولية المرموقة في عامي 2023 و2022 وقد تم إضافة البنك في قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في مصر في عام 2022 و2023 و2024 على التوالي.

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