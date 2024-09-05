قبيل الاطلاق المرتقب للبطاقة الائتمانية الجديدة

المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البركة الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مطار البحرين بهدف تقديم مجموعة من المزايا والمكافآت الحصرية، المصممة خصيصاً لعملاء البنك من حاملي بطاقات وورلد إيليت الائتمانية من ماستركارد، وبما يسهم في إثراء تجربة السفر في مطار البحرين الدولي. وستشهد الفترة المقبلة إطلاق البطاقة رسميًا، لتمنح حامليها مجموعة متميزة من الامتيازات الفريدة، مثل الدخول المجاني السنوي لمرة واحدة إلى قاعة "أوال" الفاخرة.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لبنك البركة الإسلامي من قبل الدكتور عادل عبد الله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، والسيد محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من نخبة من المؤسسات المرموقة مثل بنك البركة الإسلامي، وشركة مطار البحرين، وهلا بحري، ومجموعة طيران الخليج، وشركة ماستركارد.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استعداد بنك البركة الإسلامي لإطلاق بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء النخبة، وتزويدهم بمجموعة واسعة من المزايا والخدمات الاستثنائية، التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنامية، لا سيما خلال السفر. وتشمل هذه المزايا الوصول غير المحدود إلى أكثر من 1,200 صالة انتظار فاخرة في مطارات العالم، والتسجيل الفوري في برنامج مكافآت البركة، بالإضافة إلى تأمين السفر المجاني وخدمات الطوارئ المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تتيح البطاقة لحامليها تجارب حصرية متميزة في مختلف المجالات، بما يضمن لهم نمط حياة يجمع بين الفخامة والراحة بأسلوب فريد.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عادل عبد الله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، عن فخره بهذه الشراكة قائلاً: "فخورن بهذه الخطوة التي تؤكد التزامنا بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لعملائنا، حيث ستفتح بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد لحامليها آفاقًا جديدة من الفوائد والتجارب الفاخرة".

وأضاف: "مع اقترابنا من إطلاق هذه البطاقة الرائدة، نواصل جهودنا لإثراء هذه البطاقة بمزايا فريدة تلبي الاحتياجات المتزايدة والتطلعات المميزة لعملائنا. ونؤكد بهذه المناسبة التزامنا بتقديم تجربة مصرفية استثنائية تضمن رضا عملائنا وتفوق توقعاتهم، سواء في رحلاتهم أو في حياتهم اليومية".

من جانبه، أكد السيد محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، على أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة جهودنا الرامية لتحسين خدمات المسافرين، حيث نحرص دائمًا على تقديم تجارب متميزة لزوارنا. لا شك أن هذه الشراكة بين بنك البركة الإسلامي ومطار البحرين الدولي ستساهم في تعزيز التجربة الشاملة للمسافرين، ما يعكس التزام الجانبين بتقديم أعلى مستويات الخدمة والراحة".

وتابع قائلاً: "تُعد قاعة "أوال" من المرافق الفاخرة في مطار البحرين الدولي، ونتطلع للترحيب بحاملي بطاقات وورلد إيليت من بنك البركة الإسلامي في هذا الصرح المميز".

قالت ريم تنير، مديرة ماستركارد في البحرين عن هذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: " نقدم في ماستركارد حلول دفع مبتكرة وآمنة تناسب أنماط حياة المستهلكين. يسعدنا التعاون مع بنك البركة الإسلامي وشركة مطار البحرين لإطلاق بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد بهدف تقديم تجارب استثنائية تلبي الاحتياجات الفريدة للمسافرين، وتعزز من مستوى الراحة والفخامة التي يتطلعون إليها."

نبذة عن ماستركارد

ماستركارد، المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MA) وموقعها الإلكتروني، هي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في مجال حلول الدفع. وتسعى ماستركارد لربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يسهل الوصول إليه من قبل الجميع، وذلك من خلال جعل المعاملات آمنة، سهلة، ذكية ومميزة. وباستخدام البيانات والشبكات الآمنة، وبناء الشراكات القوية، وروح الحماس التي تميزها، تساهم ماستركارد في تمكين الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وتشكل معايير التميز جوهر ثقافة ماستركارد، وتُوجّه كل خطواتها ومبادراتها داخل وخارج الشركة. ومع شبكة اتصالها الواسعة التي تشمل أكثر من 210 دولة ومنطقة، تُساهم ماستركارد في بناء عالم مستدام يقدم فرصاً لا حصر لها للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات