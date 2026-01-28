المنامة، مملكة البحرين : أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن تنظيم معرض مشترك للسيارات الأول من نوعه في مملكة البحرين، ويجمع تحت سقف واحد نخبة من وكلاء السيارات المعتمدين إلى جانب البنك بصفته مزودًا لحلول التمويل، في مبادرة تهدف إلى توفير تجربة متكاملة للعملاء، وتعزيز الحضور في السوق وتحفيز حركة مبيعات السيارات قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة الفريدة من نوعها ضمن نهج بنك البركة الإسلامي في الابتكار في تقديم الحلول التمويلية، وتوسيع قنوات التواصل المباشر مع العملاء، عبر نقل الخدمات المصرفية من الإطار التقليدي إلى تجارب تفاعلية متكاملة تتيح للعملاء المقارنة والاختيار والاستفادة من عروض السيارات وخيارات التمويل في موقع واحد وبإجراءات ميسرة.

ويُقام المعرض خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الجاري في ساحة مواقف مجمع الدانة، التي تتميز بسهولة الوصول إليها، وبمشاركة أكثر من 12 وكيلًا معتمدًا للسيارات معتمد، حيث خُصصت مساحات لعرض المركبات، وأجنحة تعريفية لكل شريك، إضافة إلى منصات مخصصة لاستقبال الزوار وتقديم الدعم التمويلي في الموقع، وبمشاركة شركة التكافل الدولية بصفتها شريك تأمين رسمي يقدم حلول التأمين التكافلي.

وسيتمكن الزوار من الاطلاع على مجموعة واسعة من المركبات من علامات تجارية متعددة، والتعرف على العروض الحصرية، والتقدم بطلبات تمويل السيارات مباشرة، إلى جانب فرص الحصول على مكافآت نقدية مجزية خلال فترة المعرض.

ويقدم بنك البركة الإسلامي ضمن فعاليات المعرض باقة من العروض التمويلية الحصرية، تشمل فرصة الفوز ببرنامج "الأقساط علينا لمدة ستة أشهر" لـ 12 فائزًا، إلى جانب مكافآت نقدية مخصصة لـ12 فائزًا من العملاء ممن يُتمون إجراءات تمويل سياراتهم مبكرًا، فضلًا عن جوائز نقدية فورية وأنشطة تفاعلية في موقع الحدث. وتشمل العروض كذلك مزايا مرنة لتمويل السيارات، من بينها فترة سماح اختيارية تصل إلى ستة أشهر، وإعفاء من رسوم الإدارة، وخيار الدفعة المقدمة الاختيارية، إضافة إلى حلول تأمين تكافلي حصرية على المركبات بالتعاون مع شركة التكافل الدولية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "يمثل هذا المعرض خطوة استراتيجية ضمن جهود البنك لتعزيز حضوره في السوق وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، لا سيما مع تزامنه مع إطلاق حملتنا الرمضانية وعروض تمويل السيارات الخاصة، ما يوفر للزوار فرصة مثالية للاستفادة من مزايا استثنائية وحصرية خلال فترة الحدث".

وأضاف: "نحن ماضون في بنك البركة الإسلامي نحو ابتكار مبادرات نوعية تتماشى مع تطلعات العملاء المتغيرة، وتدعم نمو قطاع التمويل الاستهلاكي بطريقة مسؤولة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدين التزامنا بمواصلة تطوير الحلول التي تضع احتياجات العميل في مقدمة أولوياتنا".

من جانبه صرح السيد علي الدرزي، رئيس الفروع والمبيعات في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "نفخر في بنك البركة الإسلامي بتنظيم هذا الحدث غير المسبوق، والذي يجسد شغفنا بتقديم تجربة متكاملة للعميل تتجاوز المفهوم التقليدي لمعارض السيارات. لقد حرصنا على جمع نخبة من وكلاء السيارات المعتمدين تحت سقف واحد، لتمكين العملاء من مشاهدة ومقارنة واختيار سيارة أحلامهم بكل سهولة ووضوح، والاستفادة من عروض رمضان المبكرة والحصرية خلال فترة المعرض، إلى جانب الجوائز الفورية لعملاء البنك في موقع الحدث."

ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلًا مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.

