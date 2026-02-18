المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق عروضه الخاصة بشهر رمضان المبارك من خلال حملة ترويجية جديدة ومميزة بالتعاون مع شركة أداماس موتورز. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك المستمر على مكافأة ودعم عملائه الكرام خلال الشهر الفضيل، مع التأكيد على التزامه بتقديم حلول تمويلية مسؤولة بيئيًا.

وسيقدم بنك البركة حافزًا خاصًا يتمثل في استرداد نقدي لخمسة عملاء أوائل يقومون بشراء سيارات روكس الكهربائية بتقنية REEV عبر خدمة البركة لتمويل السيارات لدى شركة أداماس موتورز. ويعكس هذا العرض المحدود حرص البنك على تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، كما ينسجم مع جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز التمويل الأخضر الذي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف الاستدامة الوطنية في مملكة البحرين.

ويستمر العرض حتى الأول من مايو 2026، حيث سيحصل العملاء المستفيدون على استرداد نقدي فوري بقيمة 500 دينار بحريني عند إتمام شراء أي من طرازي روكس 01 بريميوم (مركبة رياضية متعددة الاستخدامات) أو روكس أداماس. ويهدف هذا العرض إلى تعزيز تجربة امتلاك السيارات عبر خدمة التمويل لدى البنك، وجعلها أكثر سهولة وقيمة للعملاء الباحثين عن خيارات مركبات فاخرة خلال الشهر الكريم.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلاً: "نطمح إلى جعل تجربة امتلاك المركبات أكثر قيمة ومكافأة للعملاء الكرام، وذلك من خلال تقديم حافز استرداد نقدي مميز لأول خمسة عملاء يقومون بشراء طرازات روكس الصديقة للبيئة عبر خدمة البركة لتمويل السيارات. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتلبية تطلعات عملائنا، إلى جانب دعم توجه مملكة البحرين نحو حلول التنقل المستدامة، بما يتماشى مع روح العطاء والتكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك."

من جانبه، علّق السيد عبدالله طوقان، المدير العام لشركة أداماس موتورز، بالقول: "نفخر بالتعاون مع بنك البركة الإسلامي لإطلاق هذا العرض الخاص بشهر رمضان. وقد تم تصميم طرازات روكس، لتلبية احتياجات السائقين الباحثين عن الأناقة والأداء والاستدامة. كما أن تقديم حوافز الاسترداد النقدي خلال هذا الشهر الفضيل يعزز التزامنا بتوفير أفضل قيمة وخدمة استثنائية لعملائنا."

للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.

