المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق حملة ترويجية جديدة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تتيح لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية فرصة الفوز باسترداد نقدي على مشتريات المواد الغذائية عند التسوق في أربعة أسواق تجارية كبرى هي لولو هايبر ماركت، والحلي، ورامز، والأنوار.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص بنك البركة الإسلامي المستمر على تقديم عروض مجزية تلبي احتياجات العملاء خلال مختلف المناسبات، لا سيما شهر رمضان المبارك، ومواصلة مكافأة عملائه بقيمة مضافة حقيقية عند استخدام منتجاته المصرفية، بما يعزز من تجربتهم اليومية ويواكب متطلباتهم خلال الشهر الفضيل.

وتنطلق الحملة خلال الفترة من 8 فبراير الجاري وحتى 31 مارس 2026، وتشمل المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات بنك البركة الإسلامي الائتمانية في كل من رامز، لولو هايبر ماركت، والحلي، والأنوار، حيث سيتم اختيار 60 فائزًا على مرحلتين منفصلتين للسحب، بواقع 30 فائزًا لكل سحب، ليحصل كل فائز على استرداد نقدي بقيمة تصل إلى 50 دينارًا بحرينيًا، وذلك بحد أقصى لقيمة المشتريات المشمولة في الحملة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "يحرص بنك البركة الإسلامي في كل موسم رمضاني على مشاركة عملائه الكرام أجواء الاحتفاء بالشهر الفضيل، من خلال إطلاق مبادرات عملية تعكس قربه منهم ووعيه باحتياجاتهم اليومية. وتأتي هذه الحملة لتمنح حاملي بطاقاتنا الائتمانية فرصة الاستفادة من استرداد نقدي مباشر عند التسوق للمواد الغذائية من أبرز الأسواق في المملكة، بما يسهم في تحويل الاستخدام اليومي للبطاقات إلى تجربة مجزية تضيف قيمة ملموسة للعملاء".

وأضاف: "تعكس هذه الحملة التزامنا المستمر بتطوير عروضنا الترويجية بما يتماشى مع أسلوب حياة عملائنا، وتعزز من حضور بطاقات بنك البركة الإسلامي بصفتها خيارًا مفضلًا للإنفاق خلال الشهر الفضيل، ضمن إطار متكامل من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلاً مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.

-انتهى-

#بياناتشركات