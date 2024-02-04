بنك البركة ينضم لمبادرة "رواد النيل" بافتتاح مركز لخدمات تطوير الأعمال في محافظة الشرقية

القاهرة: أعلن بنك البركة عن انضمامه لمبادرة "رواد النيل"، التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2019 بالتعاون مع القطاع المصرفي وجهات محلية ودولية لتوفير الدعم الفني وغير المالي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال افتتاح مركز لخدمات تطوير الأعمال بفرع البنك بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

ويستهدف المركز الجديد توفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ليصبح بذلك بنك البركة أول بنك إسلامي ينضم للمبادرة، هذا وقد حضر الافتتاح عدد من ممثلي البنك المركزي المصري وعلى رأسهم الأستاذ/ محمد فايز- نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفي، والدكتور/ أحمد حسني- رئيس مراكز تطوير الأعمال بمبادرة "رواد النيل"، ومن بنك البركة الأستاذ/ أحمد سليمان- رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذة/ نهى نصير- رئيس منتجات وتطوير أعمال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ/ محمد فايز- نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري، إن مبادرة رواد النيل تعد من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الخدمات غير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية لمساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة عن طريق توفير بنية تحتية متكاملة لهم، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة قاعدة البنوك المشاركة في المبادرة لخلق الثقافة والحافز داخل القطاع المصرفي وتهيئة البنية التحتية والآليات اللازمة به لتوفير الخدمات الاستشارية من دعم وإرشاد لرواد الأعمال ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة".

ومن جانبه، صرح الأستاذ/ أحمد سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة، "نحن فخورون بالتعاون مع البنك المركزي المصري من خلال مبادرة رواد النيل، وبكوننا أول بنك إسلامي ينضم إلى المبادرة، ومن خلال افتتاح مركز تطوير الأعمال نسعى لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات غير مالية، بهدف خلق استثمارات جديدة في كافة المجالات وبناء كوادر جديدة من المستثمرين ورواد الأعمال بما يحقق التنمية المستدامة لمجتمعنا".

كما أوضح أن المركز الجديد يقدم حزمة متنوعة من الخدمات تصل إلى 9 خدمات ومن أهمها "خدمة تيسير الحصول على التمويل" من خلال تجهيز الملف الائتماني والمستندات المطلوبة من العميل لدراسة التمويل المطلوب، وتوعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل المختلفة، وكذلك "خدمة تيسير التسجيل والحصول على تراخيص النشاط" لمساعدة العميل في الوصول للمعلومات الخاصة بالتسجيل من الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط وكذا الحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

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