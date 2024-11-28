وقع بنك البحرين والكويت؛ البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين؛ اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة العرين القابضة، لتقديم تمويلات عقارية ميسّرة ومرنة لعملائه الراغبين في شراء وتملّك الوحدات السكنية ضمن مشروع الشركة السكني الرائد "تلال"؛ الوجهة العصرية للباحثين عن أسلوب حياة استثنائي بالقرب من الطبيعة الخلابة والإطلالة البانورامية لمحمية العرين.

وسيتمكن عملاء بنك البحرين والكويت من خلال هذه الشراكة من الحصول على فرص تمويلية فريدة بمزايا تضمن راحة العملاء وسهولة الحصول على القرض؛ بما في ذلك معدلات فائدة تنافسية للغاية، وخيارات مرنة لسداد الدفعة المقدمة من القرض، إضافةً إلى أن جميع التمويلات متاحة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وجميع الجنسيات المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، قائلًا: "إنه لمن دواعي السرور أن يعقد بنك البحرين والكويت هذه الشراكة مع شركة العرين القابضة، تتويجاً لجهوده المتواصلة في إيجاد المزيد من الحلول المالية السكنية التي تسهم في تسريع وتيرة حصول عملائنا الكرام على مسكن أحلامهم وتسهيل عملية تمويله وتبسيطها".

وأضاف السيد تقي: "إن هذه الشراكة تأتي متسقةً مع استراتيجية البنك بشأن تطوير العروض التمويلية والإسكانية التي تؤمّن فرص مجدية للمواطن والمقيم في مملكة البحرين، ليحافظ بنك البحرين والكويت بذلك على مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة التي تسهم بشكل إيجابي في تعزيز القطاع العقاري وتلبية رغبات واحتياجات العملاء فيما يتعلق باقتناء وحدة سكنية في أفخم مشاريع المملكة، ترسيخاً لدورنا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وبما ينعكس أيضاً على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية".

من جانبها، قالت الدكتورة أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة: "نشكر بنك البحرين والكويت على هذه المبادرة المُهمة لتوفير حزمة من الحلول التمويلية لعملاء البنك، بهدف تسهيل تملّكهم لوحدات مشروع تلال، والذي يوفر لهم بيئة سكنية مثالية للعيش والاستثمار".

وتابع السيد أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة والرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني: "هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير المشاريع السكنية وتوفير خيارات سكنية متكاملة تلبي احتياجات السوق. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول لعملائنا، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز تجربة التملك وزيادة فرص الاستثمار في القطاع العقاري البحريني."

ويمتد مشروع "تلال" السكني، الذي يضم فللًا فاخرة ومنازل مصممة على طراز يسمى "تاون هاوس"، على مساحة تبلغ 93,600 متر مربع، وتتميز بمساحاتها المناسبة مع خيارات ما بين الـ 3 و4 و5 غرف نوم، والتي تم منح كل منها تصاميم حديثة تتماشى مع أحدث الاتجاهات العصرية.

ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من هذا العرض الاتصال على الرقم 17207771، أو زيارة أحد فروع البنك.

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