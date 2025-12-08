المنامة– أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن بنك البحرين والكويت كشريك رئيسي في نسخته الرابعة المقبلة، التي ستُعقد يوم 27 و28 يناير 2026 في فندق الفورسيزونز بمملكة البحرين، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

تعكس شراكة بنك البحرين والكويت التزام البنك الاستراتيجي بدفع مسيرة الاستدامة ولعب دورًا رائدًا في تعبئة التمويل المستدام لدعم انتقال البحرين نحو اقتصاد منخفض الكربون. وانسجامًا مع أهداف المملكة في مجالي الاستدامة والمناخ، بما في ذلك هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، يتخذ بنك البحرين والكويت خطوات واضحة ومنهجية لدمج مبادئ الاستدامة في عملياته التشغيلية، وإدارة المخاطر، واستراتيجيات التعامل مع العملاء.

سيشارك قادة من بنك البحرين والكويت إلى جانب أكثر من 400 من رواد الأعمال وصناع السياسات والخبراء في مجال الاستدامة في النسخة الرابعة من المنتدى، التي تُقام هذا العام تحت شعار "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ"، حيث سيستعرض البنك رؤيته واستراتيجياته لتمكين العملاء في مسيرة التحول نحو الاستدامة، من خلال حلول مالية متوائمة مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، بما في ذلك الإقراض المستدام، وتمويل التحول، والتوعية بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة.

وفي هذا السياق، صرح السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، والتي تعكس التزام بنك البحرين والكويت العميق بدعم جهود مملكة البحرين في التحول الاقتصادي والطاقة، والمبادرات التي تسهم في دفع هذه المسيرة قدمًا. نحن نرى الاستدامة كأولوية استراتيجينا في تحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا والاقتصاد البحريني ككل، وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة، فإننا نركّز على توفير الأدوات ورأس المال اللازمين لتمكين عملائنا من الازدهار في عالم متغير. ونتطلع إلى التواصل مع قادة المناخ والتمويل حول الدور المهم للتمويل المستدام كمحفّز للابتكار والمرونة والنمو الاقتصادي الشامل. إن تحقيق متطلبات هذا التحول يتطلب تعاونًا عبر مختلف القطاعات، و تُعد منصات مثل منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ضرورية لتسريع التقدّم المشترك."

وأضافت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: "يشرفنا أن نرحّب بانضمام بنك البحرين والكويت كشريك رئيسي لنسخة المنتدى لعام 2026. إن ريادة البنك في مجال التمويل المستدام والتزامه بالابتكار المتوافق مع أهداف المناخ سيضيفان قيمة كبيرة للمنتدى، ويسهمان في صياغة حلول عملية للبحرين والمنطقة. كما أن هذا الدعم يؤكد الدور الحيوي للمؤسسات المالية في تحويل الطموحات إلى تنفيذ فعلي — من خلال بناء القدرات، وتعبئة رأس المال، ودفع عجلة التقدّم نحو اقتصاد منخفض الكربون وموجّه نحو المستقبل."

وعلى مدى يومين من الجلسات رفيعة المستوى، ستجمع النسخة الرابعة من المنتدى قادة إقليميين وعالميين لمناقشة أبرز الأولويات الملحّة لتعزيز التحول في مجالي الطاقة والمناخ. وستشمل المواضيع الرئيسية مواءمة الاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية مع أهداف الحياد الكربوني، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة وتمويلها، وتعبئة التمويل المستدام وتمويل التحول، وتنشيط أسواق الكربون، وتسريع الحلول المعززة للتنوع البيولوجي، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لتسريع التنفيذ.

وسيُختتم برنامج المنتدى بيوم كامل من ورش العمل العملية بقيادة شركات استشارية عالمية وخبراء في مجال الاستدامة، تركّز على تطوير المهارات والمعرفة والقدرات المطلوبة لدفع العمل وتحقيق الأثر على نطاق واسع.

