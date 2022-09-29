المنامة، البحرين: أبرم بنك البحرين الوطني (NBB) مذكرة تفاهم مع شركة "هانيويل" لتعزيز نطاق مبادراته ومساعيه تجاه الاستدامة.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار التعاون الذي يتبناه البنك بهدف التوسع بنطاق وجوده، وتقديم حلول التمويل المستدام لأكبر عدد من العملاء، حيث يسعى البنك لدعم قاعدة عملائه الحاليين بخدمات الاستشارة والتمويل، ما يسهم بدوره في بلوغهم لأهداف الاستدامة الخاصة بهم وتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة. وستقوم "هانيويل" بدورها بدعم جهود البنك تجاه تعزيز الاستدامة عبر رفع أصولها المالية، وعبر توفير الحلول التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقليل البصمة الكربونية. كما وسيتيح إطار عمل الشراكة للعملاء المعنيين ميزة الوصول للحلول التي من شأنها خفض التكاليف التشغيلية وتتبع الأثر الكربوني، وذلك عبر إتاحة فرص تمويل الاستثمارات الخضراء من بنك البحرين الوطني.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال السيد هشام الكردي رئيس تنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات المالية في بنك البحرين الوطني: "نواصل في بنك البحرين الوطني جهودنا الحثيثة تجاه تطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تسهم بدورها في مساندة عملائنا الكرام في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. وتمثل هذه الشراكة خطوة إيجابية تتقدم بنا في الاتجاه الذي نرمي إليه، وتعزز مساعينا المتمثلة في تقديم التمويلات المتسقة مع التطلعات الوطنية المتعلقة بالاستدامة."

ومن جانبه، صرّح السيد عبد الله الجفالي الرئيس الإقليمي لهانيويل في المملكة العربية السعودية والبحرين قائلاً: "إنه ليسرنا العمل جنبًا إلى جنب مع بنك البحرين الوطني لدعم وتزويد البنك وعملائنا المعنيين بحلول متقدمة لدعم أهداف الاستدامة الخاصة بهم. ونحن موقنون بأن هذا التعاون سيكون علامة فارقة في رحلتنا."

وتأتي هذه الشراكة لتعكس جهود بنك البحرين الوطني المستمرة في العمل كمؤسسة مسؤولة بما يتماشى مع المعايير العالمية لأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما وتؤكد على مساعي البنك الرامية لتزويد العملاء بأحدث منتجات وحلول التمويل المستدام التي من شأنها دفع عجلة النمو في أعمالهم. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم "هانيويل" حل إدارة المؤسسات (هانيويل فورج)، الذي سيتيح بدوره الوصول إلى تحليلات آنية لتمكين كفاءة الأداء المثلى، وزيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد، مما سينعكس إيجابياً على النتيجة النهائية وبالتالي زيادة مستويات الراحة لمستخدمي المبنى.

ويُشار إلى أن "هانيويل" هي شركة متعددة الجنسيات تقدم حلولاً جاهزة وفورية لمساعدة عملائها على دفع عجلة تحولهم نحو الاستدامة والرقمنة، وتزويدهم بالأدوات والوسائل اللازمة. وتسهم الحلول والتقنيات التي توفرها الشركة في دعم مختلف القطاعات بدءاً من الطائرات والمباني والمصانع وسلاسل التوريد، ووصولاً إلى مساعدة العمال لكي يصبحوا أكثر اتصالاً بهدف جعل عالمنا أكثر ذكاءً وأمناً واستدامة.

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