تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما..

المنامة ـ جامعة الخليج العربي: بحثت مديرة مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الدكتورة عفاف بوغوى مع المدير الرئيسي لدائرة الاتصالات المؤسسية والعلامة التجارية في بنك البحرين الإسلامي السيد علي دعيج آليات تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة مع بنك البحرين الإسلامي (BisB) في نوفمبر الماضي بشأن تبني وإطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تبادل الخبرات و البرامج والمعرفة بين البنك والجامعة، والتي تتضمن إعداد قيادات شبابية للمستقبل، وتعزيز المهارات الشخصية لموظفي البنك ولطلبة الدراسات العليا في مجالات مختلفة، من ضمنها الابتكار وريادة الأعمال والقيادة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تفعيل التعاون من خلال وضع خطة عمل استراتيجية للنهوض بالبرامج التدريبية والبرامج الاحترافية وتبادل الخبرات وإجراء الأبحاث المشتركة وتبادل فرص التدريب العلمي لطلبة الدراسات العليا.

وأكد المدير الرئيسي لدائرة الاتصالات المؤسسية والعلامة التجارية في بنك البحرين الإسلامي علي دعيج ضرورة وفعالية هذه الشراكة بين بنك البحرين الإسلامي وجامعة الخليج العربي في استمرارية المبادرات التعليمية التي تقوم على دعم الابتكار في التعليم والتي تدعم ارتقاء برنامج المسؤولية الاجتماعية في بنك البحرين الإسلامي المعروف باسم "جود"، موضحاً ما لهذا التعاون من أثر في الارتقاء بالمهارات الاحترافية المختلفة للقيادات الشبابية المستقبلية ورواد الأعمال خصوصاً في مجال البحث العلمي.

وأضاف قائلاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع جامعة الخليج العربي التي تعد من أهم المؤسسات الإقليمية الرائدة في مجال التعليم العالي وتخرج سنوياً نخبة من طلبة الطب وطلبة الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية الأخرى. كما يسرنا مشاركة نخبة من موظفي البنك في هذه الشراكة من خلال إلقاء عدد من الدورات الرئيسية في جامعة الخليج العربي، مما يتيح للطلاب الاستفادة من تجربة الحياة الواقعية لإدارة البنوك، واكتساب المعرفة حول المهارات المالية الأساسية".

ومن جهتها، أشارت مديرة مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الدكتورة عفاف بوغوى إلى هذه الشراكة مع بنك البحرين الإسلامي المصرف الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين كونها فرصة مؤاتيه لإعداد طلبة الدراسات العليا الدارسين في قسم إدارة التقية والابتكار بشكل أفضل عبر تزويدهم بخاصية إضافية تتمثل في اكتسابهم لخبرة واقعية وعملية عبر العديد من أقسام البنك مما يؤهلهم ليصبحوا قيادات إدارية في تخصصات ومجالات عدة".

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