الإمارات العربية المتحدة – الشارقة:عقدت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار اجتماعها السنوي عبر الاتصال المرئي والحضوري في مقر البنك الرئيسي الكائن في منطقة الند، القاسمية، إمارة الشارقة وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الإثنين الموافق 11 ديسمر، 2023.

وأعرب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن خالص الامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على توجيهاته ودعمه المقدم إلى بنك الاستثمار.

حيث تم التصويت خلال الجمعية العمومية على بنودها التي تهدف إلى تعزيز أداء البنك ودفع عجلة نموه المالي والاقتصادية، وقد تم الموافقة على كافة البنود المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي، حيث تم تقديم تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه، وتم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه، ومناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقه عليها، وكما وافقة الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ، هذا وقد تم أيضاً المصادقة على تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم، كما وافقت الجمعية على باقي بنود الاجتماع السنوي.

من جانبه علق أحمد أبوعيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، قائلاً: "نسعى دائماً في بنك الاستثمار لمواءمة جهودنا مع الرؤية الحكيمة لحكومة إمارة الشارقة، والحفاظ على حقوق المساهمين واستقرار المركز المالي للبنك مما يضعه في وضع جيد للنمو على المدى المتوسط والبعيد."

وأضاف":إن بنك الاستثمار مستمر في تنفيذ استراتيجيته التنموية ورؤيته للتحول الرقمي والتي ترتكز على تقديم حلول ومنتجات مصرفية تضاهي المستويات العالمية والتي تحرص على تلبية تطلعات عملائنا الكرام، وجيل الإلفية لنبقى دائماً محل ثقتهم".

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نبذة عن بنك الاستثمار

تأسس «بنك الاستثمار» في عام 1975 كشركة مساهمة عامة في إمارة الشارقة. منذ إنشائه، حقق البنك تقدماً كبيراً، وساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والإمارات العربية المتحدة. تركزت أعمال البنك في البداية على الخدمات المصرفية للشركات، وتلبية احتياجات العملاء من الأعمال والشركات، ووسع عروضه وخدماته تدريجياً لتضم محفظة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد. وتدخل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد اليوم في صميم استراتيجية تنمية أعمال بنك الاستثمار والتي تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً بالاستفادة من سجل البنك الحافل بالنجاح والابتكار.