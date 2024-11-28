بنك الاتصالات خامس أكبر بنك في الصين وخامس بنك صيني يفتتح مكتباً له في مركز دبي المالي العالمي

فرع بنك الاتصالات في مركز دبي المالي العالمي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

الافتتاح يتزامن مع مرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك مرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح بنك الاتصالات الصيني (BOCOM)، أحد أقدم المؤسسات المالية وأول بنك وطني مملوك للدولة الصينية، مكتباً جديداً له في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، معززاً بذلك وجوده العالمي في منطقة الشرق الأوسط. وقد اختار البنك مركز دبي المالي العالمي لإطلاق مكتبه الجديد نظراً لإطاره القانوني والتنظيمي المتميز ومنظومته المالية المتينة .

ويعد بنك الاتصالات الصيني خامس أكبر بنك في الصين وخامس بنك صيني يفتتح مكتباً له في مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم حالياً أكثر من 45 شركة صينية، كما تلقى المركز اهتماماً من عدد من البنوك وشركات الأوراق المالية من الصين وهونج كونج، والتي تتطلع إلى تعزيز تواجدها والتوسع في المنطقة.

وسيلعب افتتاح فرع لبنك الاتصالات الصيني فرعه ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من خلال الاستفادة الكاملة من قدرات المركز ومكانته بالإضافة إلى مزاياه الإقليمية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. واليوم، تعد الصين أكبر شريك تجاري لدبي. ويتزامن الافتتاح مع مرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ويتوافق مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي.

تأسس بنك الاتصالات الصيني في عام 1908 وهو مُدرج في بورصتي هونج كونج وشنغهاي، ويعرف بكونه أحد البنوك المؤثرة على النظام العالمي، واحتل المرتبة التاسعة في قائمة أكبر 1,000 بنك رئيسي في العالم من حيث رأس المال من الدرجة الأولى من قبل مجلة "ذا بانكر". واعتباراً من يونيو 2024، بلغت أصول المؤسسات الخارجية التابعة لبنك الاتصالات الصيني 1.24 تريليون يوان صيني، وهو ما يمثل 8.79% من إجمالي الأصول. وأنشأ البنك 24 مؤسسة خارجية، تشكل شبكة خدمات تغطي ست قارات ومراكز مالية دولية رئيسية في جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على التوسع العالمي، قال جيمينج شو، رئيس مجلس المشرفين في بنك الاتصالات الصيني: "يعتبر مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً دولياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويسعد بنك الاتصالات الصيني أن يكون جزءاً من المنظومة الديناميكية لمركز دبي المالي العالمي. ويتطلع البنك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمركز، إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة نتيجة للنمو السريع الذي تشهده المنطقة والتعاون المتنامي بين الصين والإمارات".

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بانضمام بنك الاتصالات الصيني إلى مركز دبي المالي العالمي في وقت يسعى فيه البنك إلى الوصول إلى الفرص الكبيرة المتاحة نظراً للعلاقات العميقة بين الإمارات والصين. ومع افتتاح البنك لفرعه الجديد، سيشكل جزءاً أساسياً من المنظومة البيئية المزدهرة حيث ينضم إلى أكثر من 230 بنكاً، و27 من أصل 29 بنكاً مؤثراً على مستوى العالم، يتخذون من مركز دبي المالي العالمي منصة للاستفادة من المنطقة الزمنية الاستراتيجية لدبي، والبيئة القانونية والتنظيمية الداعمة، فضلاً عن الوصول إلى أكبر مجموعة من المواهب في مجال الخدمات المالية في المنطقة. كما نتطلع إلى الارتقاء بمستقبل القطاع المالي من خلال التعاون مع بنك الاتصالات الصيني".

ومن خلال إرثه العريق الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمان، يسعى بنك الاتصالات الصيني إلى تعزيز وجوده في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة والسياسات المواتية للأعمال في مركز دبي المالي العالمي. وبالإضافة إلى بنك الاتصالات الصيني، تشمل البنوك الصينية الأخرى التي لديها مقار إقليمية في المركز كلاً من البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، وبنك الصين الصناعي والتجاري.

ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي بما يتماشى مع استراتيجية المركز 2030 ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). ويعد الإطار التنظيمي المتميز والمنظومة الديناميكية والبنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي من المقومات المهمة التي تجعل منه وجهة جاذبة للشركات العالمية، بما يسهل نموها وتوسعها واتصالها بالأسواق العالمية انطلاقاً من المركز.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

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