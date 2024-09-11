جنيف : وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، رسمياً على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة، وهي إطار عمل موحد لقطاع الخدمات المصرفية المستدامة، تم تطويره من خلال التعاون بين المصارف والبنوك في جميع أنحاء العالم ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتمثل هذه المبادئ الإطار الحاكم لضمان توافق إستراتيجيات المصارف والبنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددها المجتمع لمستقبله ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ. وتلتزم البنوك التي وقّعت على المبادئ بتنفيذ إستراتيجيات الاستدامة الخاصة بها، والعمل على تعميم الاستدامة ودمجها في جوهر أنشطتها، ضمن مساعيها للبقاء في موقع الصدارة في قطاع التمويل المستدام.

وبموجب هذه المبادئ، تعمل البنوك الموقّعة، على تحديد وقياس الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية، ووضع وتنفيذ الأهداف ليكون لها تأثير أكبر، وتقديم تقارير علنية منتظمة عن التقدم الذي أحرزته. وتوفر المبادئ إطاراً واضحاً للبنوك لفهم المخاطر بشكل منهجي واغتنام الفرص الناشئة عن التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة.

وبهذه المناسبة قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إننا فخورون جداً بتحقيق هذا الإنجاز المهم والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة. وإننا في بنك الإمارات دبي الوطني، نحرص على قيادة التغيير التحولي، سواء من خلال حثّ العملاء على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة، أو المساهمة في بناء عالم أكثر استدامة من خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثقافتنا وأعمالنا. ويعتبر اعتمادنا لإطار العمل هذا انعكاساً لالتزامنا بترسيخ أسس مستقبل تتوافر فيه مقومات التنمية المالية وتعزيز الحماية البيئية".

ويتولى الموقّعون على المبادئ دوراً قيادياً، حيث يعملون على إثبات ما يمكن القيام به من خلال المنتجات والخدمات والعلاقات المصرفية لدعم وتسريع التغييرات اللازمة لتحقيق الرخاء المشترك لكل من الأجيال الحالية والمستقبلية، وبناء مستقبل مستدام لكل من المجتمعات والكوكب. وتنضم هذه البنوك أيضاً إلى أكبر مجتمع مصرفي عالمي يركز على التمويل المستدام، حيث تتم مشاركة أفضل الممارسات والعمل معاً على التوجيه العملي وتوفير الأدوات الرائدة التي تعود بالنفع على القطاع بوجه عام.

وتتسم هذه الرحلة بنطاق وحجم غير مسبوقين في وقت يشهد حاجة ملحّة إلى بذل جهود عالمية لمواجهة تحديات بالغة الأهمية مثل تغير المناخ، وفقدان الطبيعة، والتلوث، والقضايا الاجتماعية. وستضمن هذه الجهود معاً تماشي الربحية مع الإحساس بالمسؤولية.

وبصفتها مجموعة مصرفية محلية رائدة، تعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافة وعمليات واستراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني حيث تدعم جميع عمليات صنع القرار الاستراتيجي.

وكان لممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة التي قام بها بنك الإمارات دبي الوطني تأثير مباشر وهادف على المجتمعات التي يخدمها، وما تزال المجموعة تواصل مسيرتها الرائدة في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً. كما تواصل المجموعة بناء علاقات تعاونية هادفة تركز على الاستدامة والابتكار مع الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأخرى في إطار الجهود للحد من ظاهرة التغير المناخي.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2024 بلغ مجموع أصوله 931 مليار درهم (يعادل تقريباً 253 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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