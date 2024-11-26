الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وادارة الخدمات المصرفية للموظفين في بنك الامارات دبي الوطني. حضر التوقيع من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري للخدمة المدنية، سعادة الأستاذ فهد بن محمد الدريس سعادة الأستاذ عامر بن عبد الله بن أحمد، مدير عام الإدارة العامة لدراسات الموارد البشرية التطويرية بالوزارة، ومن بنك الامارات دبي الوطني سعادة الأستاذ غسان نجم الدين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والسيدة العنود العذل رئيس شبكة الفروع والمبيعات.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز خدمات بنك الإمارات دبي الوطني الموجهة لموظفي القطاع العام من خلال برنامج الولاء الوظيفي "دوم"، الذي يوفر عروضاً حصرية وخصومات مميزة على مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي ينفرد بها البنك في السوق السعودي. بهذه الخطوة، يثبت بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الرائدة كأول بنك يطلق مبادرة من هذا النوع بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أعرب غسان نجم الدين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتحسين جودة حياة موظفي القطاع العام ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 ونحن فخورون بتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتثري تجربتهم المصرفية."

من جانبه، قالت العنود العذل رئيس شبكة الفروع والمبيعات: "برنامج دوم ليس مجرد مبادرة، بل هو وعد من البنك بتقديم خدمات مالية استثنائية تلبي احتياجات موظفي القطاع العام اليومية وتساهم في تعزيز ارتباطهم المهني والاجتماعي."

يوفر برنامج "دوم" الذي أطلقه بنك الإمارات دبي الوطني باقة واسعة من المزايا من خلال أكثر من 2500 مزود خدمة في مختلف مناطق المملكة، ويستهدف أكثر من 1.2 مليون موظف وموظفة من القطاع الحكومي. ويهدف البرنامج إلى دعم ثقافة التميز الوظيفي وتعزيز ارتباط الموظفين بمؤسساتهم من خلال خدمات ومزايا مخصصة تلبي احتياجاتهم اليومية.

تعكس هذه الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات موظفي القطاع الحكومي. ويؤكد البنك استمراره في بناء شراكات استراتيجية توفر خدمات فريدة تدعم عملاءه، وتسهم في تحسين تجربتهم المصرفية وتحقيق تطلعاتهم المهنية والشخصية.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية

تأسس بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية عام 2004 كأول بنك إماراتي يعمل في المملكة، ويمتلك اليوم 21 فرعاً موزعة في المدن الرئيسية. يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر مجموعة من المنصات الرقمية، بما في ذلك تطبيق "الإمارات دبي الوطني موبايل" ومنصة "businessONLINE"، ويتماشى نشاطه بشكل وثيق مع أهداف رؤية السعودية 2030، مما يعكس التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

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