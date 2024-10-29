البنك يعلن عن شراكته مع جامعة الشارقة وكليات التقنية العليا كشركاء أوائل

البرنامج يدعم رعاية وإعداد المواهب الرقمية المستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ( D33 )

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توسيع نطاق مبادرته مختبر الأصول الرقمية لتشمل الآن أيضاً الأوساط الأكاديمية، وذلك من خلال إطلاق "برنامج التواصل مع قادة المستقبل". جاء ذلك خلال الحدث الذي أقيم بهذه المناسبة واستضافه مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، الشريك الاستراتيجي لبنك الإمارات دبي الوطني منذ أمد طويل.

ويضم مختبر الأصول الرقمية حالياً أربعة أعضاء منهم عضوان مؤسسان شركة الخدمات المتخصصة "بي دبليو سي"، ومنصة "فايربلوكس"، وشركة R3 الرائدة في مجال الخدمات وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، وشركة "تشيناليسيس" المتخصصة في مجال بيانات تقنية البلوك تشين، كعضوين إضافيين.

ومن خلال "برنامج التواصل مع قادة المستقبل" وبدعم من الشركاء الأوائل بما في ذلك جامعة الشارقة وكليات التقنية العليا، يهدف البنك إلى تعزيز رسالته الرامية إلى حفز الابتكار ورعاية المواهب المستقبلية ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وسيتمكن الشركاء الأكاديميون من حضور دورات تدريبية متخصصة يقدمها خبراء من بنك الإمارات دبي الوطني إلى جانب خبراء القطاع المتخصصين من أعضاء مختبر الأصول الرقمية "فايربلوكس" و"بي دبليو سي" و"تشيناليسيس" وR3. وستغطي هذه الدورات مجموعة من المواضيع المبتكرة، بما في ذلك تجارب الأعمال الواقعية. ومن خلال إتاحة هذه الفرص للتعليم العملي، سيكتسب الطلاب رؤى وأفكاراً قيمة حول المشهد المتطور للأصول الرقمية والتطبيقات المتنوعة عبر مختلف القطاعات.

وكان قد تم الإعلان عن إنشاء مختبر الأصول الرقمية في مايو 2023، بهدف تمكين وتسريع ابتكار الأصول الرقمية والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره رائداً في مجال الخدمات المصرفية في الدولة، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني إلى إنشاء منصة قوية بالتعاون مع خبراء القطاع، بهدف تطوير أفكار جديدة في قطاع الخدمات المالية، مستفيداً من الأصول الرقمية والتقنيات الأساسية المتعلقة بها.

وبهذه المناسبة، قال سعود الضوياني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامجنا للتواصل مع قادة المستقبل. وانطلاقاً من كوننا بنكاً وطنياً رائداً، فقد التزمنا دائماً بالاستثمار في مواهبنا الشابة التي ستساهم في تعزيز الجهود الوطنية لبناء اقتصاد رقمي قوي. وبالتالي، كان توسيع نطاق مختبر الأصول الرقمية في البنك ليشمل أيضاً الشركاء في مجال التعليم بمثابة تقدم واضح في مسيرة نموه. ونتطلع إلى نجاح البرنامج، بدعم من الأعضاء الحاليين والشركاء التعليميين الجدد."

ومن جانبه، قال الدكتور حاتم التميمي، العميد التنفيذي، برنامج علوم الكمبيوتر والمعلومات في كليات التقنية العليا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في البرنامج الوطني للمواهب الرقمية ومختبر الأصول الرقمية. سيوفر مختبر الأصول الرقمية منصة لطلاب كليات التقنية العليا للوصول إلى البوابات التعليمية وبيئة الاختبار اللازمة التي تكمل نهج التعليم التطبيقي والقائم على الكفاءة لطلابنا. ونرى في هذه الخطوة تعاوناً مثمراً وبناءً سيعود بالفائدة على الجميع."

وبدوره، قال سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة: "توفر مبادرة مختبر الأصول الرقمية لطلابنا فرصة رائعة للتفاعل مع عالم الأصول الرقمية سريع التطور. ومن خلال تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني، فإننا نعمل على إثراء مسيرتهم الأكاديمية وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة ليصبحوا قادة في الاقتصاد الرقمي. وتؤكد هذه الشراكة التزام جامعتنا بالابتكار وإعداد وتجهيز قادة المستقبل في دولة الإمارات لمواكبة تطورات العصر."

ومن جهته، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "فخورون بدعم ’برنامج التواصل مع قادة المستقبل‘ من بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تنسجم هذه المبادرة تماماً مع رسالة مركز دبي المالي العالمي الرامية لتعزيز الابتكار ودعم المشاريع ورعاية المواهب في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. نحن نسعى من خلال التعاون مع الأوساط الأكاديمية وقادة القطاع، إلى إنشاء منصة قوية لرعاية المواهب الرقمية المستقبلية، بما يسهم في دفع أجندة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمام."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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