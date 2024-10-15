"بنك الإمارات دبي الوطني" أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ينضم إلى الشراكة

البنك يتخذ خطوات استباقية لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في قراراته المالية

الانضمام إلى الشراكة يدعم ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في مجال التمويل المستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة عزز بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، التزامه بحماية التنوع البيولوجي من خلال انضمامه إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للتنوّع البيولوجي". وقد أصبح البنك أول شريك في المنطقة لهذه المبادرة العالمية التي تمكّن المؤسسات المالية من اتباع نهج موحّد لتقييم وكشف تأثير واعتمادية القروض والاستثمارات على التنوع البيولوجي.

وتأتي خطوة بنك الإمارات دبي الوطني للانضمام إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للتنوّع البيولوجي" في وقت حاسم قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 16" المقرر عقده في كالي، كولومبيا في 2024.

والجدير بالذكر أنّ أهمّية التنوع البيولوجي توازي أهمّية التغيّر المناخي وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصادات وسبل المعيشة. فوفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي – أي نحو مايقارب 44 تريليون دولار أمريكي - على الطبيعة وخدماتها.

والمؤسسات المالية مدعوّة اليوم للعب دور نشط في تعزيز السلوك المؤسسي الذي يحمي التنوع البيولوجي ويستعيده ويحافظ عليه. ويتوجّب على البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين بالتالي توجيه تدفقات رأس المال بعيداً عن الأنشطة التي لها تأثير ضار بالطبيعة. وبالانضمام إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للتنوّع البيولوجي"، يتخذ بنك الإمارات دبي الوطني خطوة استباقية نحو دعم أهداف التنوع البيولوجي العالمية، ما يؤكّد التزام البنك بدمج التنوّع البيولوجي في قراراته المالية.

وقال فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بانضمامه إلى ’الشراكة من أجل المحاسبة المالية للتنوّع البيولوجي‘ كأول شريك لها في المنطقة بهدف استكشاف الروابط الأساسية بين التمويل والتنوع البيولوجي. ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام البنك بدمج الاعتبارات المتعلّقة بالتنوع البيولوجي في عمليات صنع قراراته المالية، وهو ما يتماشى مع أولويّات ’كوب 16‘ المقبلة في مدينة كالي الكولومبية. وبصفتنا مجموعة مصرفية تتبنى منهجيات عمل مسؤولة اجتماعياً، فإننا نسعى دائماً لاستكشاف سبل متنوّعة لتعزيز التزامنا بالتمويل المستدام. ونظراً لأن المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم توجه التدفقات المالية بعيداً عن المشاريع التي لها تأثير سلبي على الطبيعة، فمن الضروري أن يكون بنك الإمارات دبي الوطني رائداً في تمكين الشفافية والتقييم المسؤول والإفصاح عن تأثير قراراتنا المالية على التنوع البيولوجي."

ومن جانبه، قال ويناند بروير، مدير البرامج في "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للتنوّع البيولوجي": "يمكن لبنك الإمارات دبي الوطني من خلال الانضمام إلى ’الشراكة من أجل المحاسبة المالية للتنوع البيولوجي‘، مشاركة تجربة البنك في تقييم تأثير التنوع البيولوجي والاعتماد عليه مع نظرائه حول العالم والمساهمة في توحيد ودمج منهجيات تقييم التأثير والاعتمادية."

وتجدر الإشارة إلى أنّ بنك الإمارات دبي الوطني تولّى في وقت سابق من هذا العام دور الرئيس المشارك لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون"، ما ساهم في تعزيز مسيرة البنك في المضي قُدماً نحو الاستدامة. ويقود بنك الإمارات دبي الوطني اليوم بنوك المنطقة في توفير التداول على عقود الكربون الآجلة وتلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بها والتوافق مع خطة عمل دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050. وقد غدا البنك أول مؤسسة مصرفية في الدولة تتبنى الإطار الخاص بفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة.

وقد أبرم بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً شراكة مع وكالة تصنيف الكربون العالمية "بي زيرو كربون" لإجراء عمليات العناية الواجبة في مشاريع العملاء المهتمين بتعويض انبعاثاتهم الكربونية المتبقية بشكل طوعي. ويستطيع البنك اليوم الوصول إلى المئات من تقييمات المخاطر الشاملة والمستقلة القائمة على العلم لمشاريع الكربون حول العالم، بما يدعم ثقة العملاء بجودة الاستثمارات.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني احتفل في العام 2023 بالذكرى الستين لتأسيسه عبر زراعة أول 60 شتلة من أشجار القرم -من أصل 60 ألف شجرة قرم- في غابة أشجار القرم الخاصة بالبنك في محمية جبل علي للحياة البرية.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2024 بلغ مجموع أصوله 931 مليار درهم (يعادل تقريباً 253 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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