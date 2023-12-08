تكريماً لاستراتيجية الاستدامة الخاصة به

إنجاز ملحوظ يعكس التزام البنك بترسيخ الاستدامة في عملياته وثقافته ومبادراته الريادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، على وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية من الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات "مجرى"، وذلك تقديراً لالتزام البنك بدمج الاستدامة عميقاً في ثقافة الشركة وقيادتها وعملياتها التشغيلية.

يُشكل وسام الأثر المجتمعي العلامة الوطنية الرسمية لتقييم واعتماد وتكريم الشركات والمنشآت الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام، وبما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية. وهو يهدف إلى تشجيع اعتماد معيار موحد للتأثير المستدام والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، والذي يمكن من خلاله للكيانات مصادقة أساليبها وممارساتها والتحقق منها وتقديرها وتعزيزها.

ووفقاً لتقرير الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، فإن مجالات التميز التي عززت التقييم الإجمالي لبنك الإمارات دبي الوطني تشمل: الأنشطة العديدة التي جعلت التمويل المصرفي في متناول الجميع بما في ذلك مشروع البنك "فرع صديق لأصحاب الهمم" الرامي لتقديم خدمات مصرفية شاملة وسهلة الوصول، وكذلك التدريب على آداب التعامل مع أصحاب الهمم، وإطلاق مبادرات رائعة لضمان سلامة الموظفين، بالإضافة إلى العديد من برامج التدريب وتنمية المهارات المخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقاً من مسؤولياته الاجتماعية، يبدي بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً ببرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة به، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة. ويعكس وسام الأثر المجتمعي سعي البنك لبناء علاقات تعاون هادفة تركز على الاستدامة والابتكار مع الشركات الخاصة الأخرى والجهات الحكومية للحد من آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوسام يعكس جهود البنك الرامية لمواصلة دفع حدود الابتكار وتقديم تجارب مصرفية مميزة وعالمية المستوى تدعم الاحتياجات المالية للإماراتيين، وتعزز في الوقت ذاته التزام البنك بتسريع عجلة الابتكار وتمكين المواهب المحلية ونمو ريادة الأعمال في المنطقة.

وبهذه المناسبة قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نحصل على وسام الأثر المجتمعي تقديراً لاستراتيجيتنا الفريدة بمجال الاستدامة. وباعتباره إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن المواضيع الرئيسية للرسالة المؤسسية للبنك تشمل توفير جميع الخدمات المصرفية بطريقة مسؤولة ومستدامة تؤثر إيجاباً على قاعدة عملائه. وتعزيزاً لأهدافنا بمجال التنمية المستدامة، يبدي بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بمواءمة جهودنا مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 والرامية لتوجيه البلاد نحو اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة."

وكان البنك قد أطلق مؤخراً إطار التمويل المستدام الخاص به للوصول إلى التمويل الذي يندرج تحت الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع تعهد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بإطلاق العنان لتمويل المشاريع المعنية بالتصدي للتغير المناخي. يذكر أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تعتبر الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر (COP28)، الذي تستضيفه إمارة دبي في نوفمبر من هذا العام، كما أنها مساهم قوي في دعم أجندة الاستدامة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت المجموعة قد انضمت إلى دفعة المؤسسات الأخيرة التي وقعت على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الدولة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، دعماً لمستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050 التي أعلنت عنها الدولة.

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