دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن هيكلة وإتمام تسهيلات تمويلية خضراء لصالح شركة "الخليج العربي للصناعات الحديدية"، وهي شركة خاصة رائدة في إنتاج وإعادة تدوير الحديد والصلب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتقنياتها في الإنتاج منخفض الانبعاثات. وسيسهم هذا التمويل في دعم جهود الشركة في التوسع في إنتاج الصلب منخفض الكربون.

وستستخدم "الخليج العربي للصناعات الحديدية"، التي تعد من بين أقل الشركات في البصمة الكربونية في الشرق الأوسط، هذا التمويل لزيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب منخفض الكربون، استجابةً للطلب المتزايد على الصلب الأخضر من قطاعي العقارات والإنشاءات. وانطلاقاً من كونها شركة خضراء مستدامة، فقد حققت "الخليج العربي للصناعات الحديدية" إنجازات بارزة من بينها أنها أول مصنع لإنتاج الصلب يحقق الحياد المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مصنع في العالم يحقق الحياد الكربوني.

وتصنف هذه الصفقة بأنها "خضراء" بموجب إطار عمل التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني، وتسهم في تعزيز المكانة الإقليمية الرائدة للبنك في مجال التمويل المستدام وتعكس التزامه بدعم انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وتستأثر صناعة الحديد والصلب بنسبة 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ما يجعل خفض انبعاثاتها الكربونية أمراً محورياً لتحقيق أهداف الحياد المناخي. ومع استمرار تحوّل هذه الصناعة نحو استخدام حديد منخفض الانبعاثات، تعكس هذه الصفقة إسهامات بنك الإمارات دبي الوطني في أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال التمويل الأخضر لقطاعات متنوعة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني:"من خلال هيكلة صفقة التسهيلات التمويلية الخضراء، إننا نرسخ سابقة واضحة للتمويل الصناعي المستدام. وتؤكد المكانة التي تتمتع بها شركة ’الخليج العربي للصناعات الحديدية‘ كإحدى شركات إنتاج الصلب الأقل انبعاثاً للكربون في المنطقة، على ريادتها في الإنتاج المستدام. ويمثل هذا التعاون بين بنك الإمارات دبي الوطني و’الخليج العربي للصناعات الحديدية‘ معياراً للممارسات الصناعية المستدامة التي تتماشى مع الطموحات الوطنية لدولة الإمارات في مجال التصنيع الأخضر."

يتماشى التمويل مع مبادئ القروض الخضراء الصادرة عن جمعية سوق القروض (LMA)، مع اشتراطات صارمة بشأن استخدام العائدات، والمراقبة البيئية المستمرة، وتقديم تقارير سنوية عن الأثر البيئي، ما يضمن شفافية السوق ومساءلتها، ويُظهر في الوقت نفسه كيف يمكن للمؤسسات المالية والشركات الخاصة أن تسهم معاً في خلق قيمة مضافة من خلال حلول تمويلية مسؤولة بيئياً.

ومن جانبه، قال عاصم حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "الخليج العربي للصناعات الحديدية": "يعكس هذا التمويل الثقة المتزايدة بالدور الذي يجب أن تساهم به الشركات الصناعية في تحقيق الخفض المدروس لانبعاثات الكربون. ويدعم استمرار الوصول إلى التمويل الأخضر قدرتنا على التوسع في إنتاج الصلب منخفض الكربون بصورة مسؤولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهج مدروس في كيفية استثمارنا وتشغيلنا ونمونا. ويؤكد التعاون مع مؤسسة مالية رائدة في المنطقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني، على أهمية مواءمة الأولويات الصناعية المشتركة مع أطر مالية موثوقة."

ومن جانبه، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يقوم إطار عمل التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني بمواءمة جميع صفقات التسهيلات التمويلية الخضراء مع المعايير الدولية، مدعومة بمتطلبات رصد وإبلاغ صارمة، بما يمنح الجهات والأطراف المعنية ضماناً بأن التمويل يحقق فوائد مناخية حقيقية. وتعكس هذه الصفقة كيفية تعاون بنك الإمارات دبي الوطني مع مجموعة واسعة من القطاعات لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وحتى 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 316.5 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

نبذة عن (شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية)

تُعد شركة الخليج للصناعات الحديدية (AGSI)أكبر مُصنّع ومُعيد تدوير للصلب في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتخذ من أبوظبي مقرًا لها. وتُشغّل الشركة أول مصنع صلب محايد كربونيًا في العالم، وذلك من خلال اعتماد عمليات إنتاج كهربائية بالكامل تعمل بالطاقة النظيفة، واستخدام مواد مُعاد تدويرها بنسبة 100% من مصادر محلية، مع تحقيق الحياد الكربوني المعتمد وفقًا لمعيار PAS 2060.

تدعم عمليات شركة الخليج للصناعات الحديدية توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد صناعي دائري منخفض الكربون، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الوطنية ضمن استراتيجية الحياد المناخي للإمارات 2050. ومن خلال التصنيع المسؤول، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإقامة شراكات استراتيجية عبر منظومة قطاع التشييد والبناء، تواصل الشركة تمكين النمو الصناعي المستدام في المنطقة.

وقد أنجزت شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية(AGSI) مشاريعها التوسعية الرئيسية، وتدخل حاليًا مرحلتها التالية من النمو بصفتها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الصلب المستدام على مستوى المنطقة.

