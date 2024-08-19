يلتزم البنك بتقديم حلول عالية الجودة للعملاء حتى في الأسواق الرئيسية والنامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إبرام شراكة مع وكالة تصنيف الكربون العالمية "بي زيرو كربون" لإجراء عمليات العناية الواجبة في مشاريع العملاء المهتمين بتعويض انبعاثاتهم الكربونية المتبقية بشكل طوعي.

وتؤكد هذه الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتوفير حلول عالية الجودة للعملاء عبر مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الراسخة والنامية مثل أسواق الكربون الطوعية. وسوف يتمكن البنك من الوصول إلى المئات من تقييمات المخاطر الشاملة والمستقلة القائمة على العلم لمشاريع الكربون حول العالم، بما يدعم ثقة العملاء بجودة الاستثمارات.

ويحظى بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة رائدة إقليمياً في مجال تداول أرصدة الكربون، حيث يساهم في تلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثاتها الكربونية ودعم مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050. ومع تنامي أهمية تنفيذ إجراءات تعويض الكربون وجودة المشاريع الأساسية، اتخذ البنك خطوات مهمة لتمكين عملائه من تحديد وشراء أرصدة كربون عالية الجودة على مستوى العالم بالاستفادة من خبرات وموارد شركائه المحليين.

وبهذه المناسبة قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا التعاون مع ’بي زيرو كربون‘ لتعزيز دورنا المحوري في إزالة الكربون من الاقتصاد. ونسعى في بنك الإمارات دبي الوطني لقيادة التغيير في هذا المجال، سواء من خلال تشجيع عملائنا على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة، أو من خلال مواصلة تحسين قدراتنا بما يحقق مصلحتهم. ومع صعوبة تقييم الحلول المتنوعة المعروضة في السوق بسبب الافتقار إلى الشفافية، تتيح شراكتنا الجديدة للعملاء فرصة تحقيق أهدافهم الاستثمارية المستدامة من خلال فحص الحلول المقدمة والتحقق منها."

ومن جانبه، قال تومي ريكيتس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لوكالة "بي زيرو كربون": يسرنا عقد هذه الشراكة المتميزة مع واحدة من كبريات المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسلط ذلك الضوء على أهمية تصنيفات الكربون مع توجه الكثير من شركات المنطقة لدخول أسواق الكربون. وتشهد المنطقة رغبة متنامية للاستثمار في حلول مناخية فعّالة تدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. ومع حاجة المشترين الذين يتطلعون للاستثمار في أرصدة الكربون عالية الجودة إلى الأدوات المناسبة لبناء الثقة والشفافية، تفخر ’بي زيرو كربون‘ بتقديم هذه الأدوات لدعم مساعي الشركات العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة العمل المناخي."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2024 بلغ مجموع أصوله 931 مليار درهم (يعادل تقريباً 253 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3,89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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