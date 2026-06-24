العرض يوفر حلاً رقمياً متكاملاً يسهم في تمكين المستثمرين من تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة من خلال التداول المتطور القائم على الرافعة المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إحداث تطور كبير في تسهيلات التداول بالهامش، بما يتيح الآن للعملاء المؤهلين التقدم بطلب إلكتروني للحصول على حد ائتماني يصل إلى 10 ملايين درهم لزيادة قدرتهم الشرائية بشكل كبير لتداول الأسهم.

ويتيح التداول بالهامش للمستثمرين زيادة قدرتهم الشرائية عن طريق الاقتراض بضمان محافظ الأسهم الخاصة بهم بدلاً من تسييل الأسهم الحالية. وعلى الرغم من بقاء هذه الخدمة خياراً استثمارياً راسخاً، فإن هذا التحسين يُبسط عملية تقديم الطلبات الرقمية مع وقت استجابة سريع، مما يُمكّن العملاء من الاستجابة بفعالية أكبر لتحركات السوق واغتنام الفرص المتاحة في وقتها المحدد.

وتبني هذه المبادرة الجديدة على حلول التداول بالهامش الحالية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، بما يتيح للعملاء المؤهلين الحصول على حدود تداول أعلى وتنفيذ الصفقات بشكل فوري. وبهذا التحسين، يُواصل بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز التزامه بتزويد عملائه بحلول استثمارية مرنة وسريعة ومدعومة رقمياً في ظل ظروف السوق المتغيرة.

تأتي هذه الخطوة في ظل الزخم القوي الذي تشهده أسواق الأسهم الإماراتية. ففي عام 2025، سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً بنحو 17%، وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6%، مدعوماً بنشاط قوي في الاكتتابات العامة الأولية، ووفرة السيولة، واستمرار ثقة المستثمرين. كما ارتفع حجم التداول بالهامش في بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 100% في عام 2025، مما يعكس زيادة الطلب على حلول التمويل بالرافعة المالية السريعة والمتاحة بسهولة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تواصل أسواق رأس المال الإماراتية نموها وتطورها، ويبحث المستثمرون عن أدوات تمكنهم من المشاركة بفعالية أكبر. وتأتي تسهيلات التداول بالهامش الرقمية والمتكاملة في بنك الإمارات دبي الوطني لتوفر للعملاء قوة شرائية أكبر من خلال منصة آمنة وسهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة. وتؤكد هذه الترقية في تسهيلات التداول بالهامش التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم تطوير السوق وتقديم حلول تلبي احتياجات المستثمرين المتغيرة."

وبتوفير تسهيلات رقمية متكاملة بهذا الحجم والسرعة، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمستثمرين وتعزيز ميزته التنافسية، بما يرسخ مكانته في مصاف أفضل شركات الوساطة العالمية والإقليمية. ويعكس هذا التطور أيضاً اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بالابتكار الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل السريع، الذي يمثل أمراً حاسماً في اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.

ومن جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرّنا تعزيز تسهيلات التداول بالهامش، مما يتيح للعملاء مرونة أكبر للوصول إلى فرص الاستثمار المتاحة من خلال تجربة رقمية سلسة. يسهم هذا الحل الجديد في دعم العملاء النشطين وذوي الملاءة المالية العالية من خلال تمكينهم من إدارة محافظهم الاستثمارية بكفاءة أكبر ومشاركة أوسع في السوق، كل ذلك ضمن منظومة بنك الإمارات دبي الوطني الموثوقة."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 10 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2026 بلغ مجموع أصوله 1.2 تريليون درهم (يعادل تقريباً 327 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 790 فرعاً إضافة إلى 4,536 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 6.1 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

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