أصدرت المجموعة نسختها السنوية السادسة من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وفيه تستعرض

أبرز إنجازاتها في مجالات الاستثمار والتمويل المسؤول ومبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، النسخة السادسة من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات السنوي، المعروف سابقاً باسم تقرير الاستدامة. ويوضح التقرير بالتفصيل أداء المجموعة على المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإنجازاتها في العام 2021، وتم إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وفيما يلي أبرز النقاط التي ركز عليها تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات 2021 لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للعام:

التمويل والاستثمار المسؤول

الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI)

هيكلة وإدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر والبالغة قيمته 949 مليون درهم، وهو أول صندوق على مستوى دولة الإمارات يتخصص فقط في الاستثمار في أصول عقارية مستدامة.

قادت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال 24 معاملة مستدامة لأسواق رأس مال الدين والقروض بقيمة 69 مليون درهم خلال العام 2021.

إطلاق إطار عمل الاستثمار المستدام لإدارة الثروات

المبادرات البيئية

تقليل استهلاك المياه بنسبة 22%

تحقيق وفورات باستهلاك الطاقة خلال العام 2021 بمعدل 12% تعادل تكاليف قدرها 3,7 مليون درهم.

حصلت أربعة من فروع بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات على التصنيف الذهبي في "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED).

بنك الإمارات دبي الوطني - فرع القدس بالعاصمة الرياض، أول فرع مصرفي في المملكة العربية السعودية يحصل على التصنيف الذهبي في "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED).

حصل نظام الإدارة البيئية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني على شهادة الأيزو: 14001:2015

حصل 6 مهندسين من قسم إدارة المرافق في البنك على اعتماد "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED).

المبادرات الاجتماعية

يضم بنك الإمارات دبي الوطني فريق عملٍ متنوعٍ يتكون من 9825 موظفاً بدوام كامل ينحدرون من 78 جنسية

تبلغ نسبة النساء من إجمالي الكوادر البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني 41%، ويلتزم البنك بزيادة نسبة تمثيل النساء في الإدارة العليا للمجموعة إلى 25% بحلول عام 2027

توفير المرونة للموظفين بدوام كامل من خلال إتاحة ساعات عمل مرنة وإجازات أبوة أطول

.يضم "إكستشينجر"، برنامج التطوع الداخلي من بنك الإمارات دبي الوطني والحائز على الجوائز ، 902 متطوعاً من موظفي البنك

تقدر قيمة مساهمات بنك الإمارات دبي الوطني في المبادرات الاجتماعية بأكثر من 64 مليون درهم

مبادرات الحوكمة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة وحماية مصالح كافة الأطراف المعنية لدى المجموعة. وفي سبيل ذلك، تم تكليف عدد من اللجان بمسؤوليات محددة من قبل مجلس الإدارة. وإلى جانب ذلك، تم إقرار سياسات في مجالات إدارة الاحتيال، ومكافحة الرشوة والفساد، وأمن البيانات، وحماية المبلغين عن المخالفات، واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات ضماناً للامتثال لأرقى معايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة. فمدونة قواعد السلوك المعتمدة لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني توضح توقعات السلوك المهني المطلوب من كافة الموظفين.

وفي معرض تعليقه على إطلاق التقرير، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر في بنك الإمارات دبي الوطني بإطلاق النسخة السنوية السادسة من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ورغم التداعيات التي نجمت عن جائحة كوفيد-19، كان 2021 عاماً مثمراً بالنسبة للمجوعة ونجحنا خلاله بتحقيق نتائج وإنجازات لافتة في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير".

وأضاف: "وبينما نتطلع نحو المستقبل، ندرك أن دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أعمالنا ينطوي على الكثير من التحديات والفرص أيضاً. وبفضل خبراتنا الواسعة وإنجازاتنا الاستثنائية في مجال الابتكار، والتي ساهمت في ترسيخ موقعنا الريادي في القطاع المصرفي، نثق تماماً بقدرتنا على توظيف ابتكاراتنا لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا كمجتمع عالمي نحن على أتم الثقة في قدرتنا على تحقيق تطلعاتنا المتصلة بالاستدامة، عطفاً على ما نظل نحرزه من تقدم متصل ومستمر في إنفاذ أهدافنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".

للاطلاع على التقرير كاملاً، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني، ويمكنكم مشاهدة مقتطفات من أبرز نتائج تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لبنك الإمارات دبي الوطني عبر الرابط.

#بياناتشركات

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