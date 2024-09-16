بات بإمكان العملاء الاستثمار في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تطبيق ENBD X وبدون دفع رسوم للمعاملة

وبدون دفع رسوم للمعاملة منصة الثروة الرقمية على تطبيق ENBD X تتيح إمكانية الوصول السريع والشفاف إلى أسواق الأسهم المحلية على مدار الساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مبادرة جديدة تمكّن العملاء من الاستثمار في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة دون دفع أي رسوم للمعاملة، بهدف تشجيع نمو الأسهم المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

وتتماشى مبادرة البنك مع رؤية الدولة "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر. ومن خلال إتاحة الفرصة أمام العملاء للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، فإن بنك الإمارات دبي الوطني يعزز التزامه المستمر بدعم اقتصاد الدولة وأجندتها الاقتصادية. ويواصل البنك التعاون بشكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها التنظيمية وقطاعها الخاص لترسيخ حضور الدولة كمركز استثماري عالمي بالغ الأهمية.

ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني استكشاف وتداول الأسهم المحلية مجاناً، باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، ENBD X، حيث يتاح أكثر من 150 سهماً إقليمياً للتداول على المنصة.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تمويل الاقتصاد الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي للمنطقة على المدى الطويل. وبصفتنا بنكاً محلياً رائداً، نواصل تقديم مبادرات داعمة للرخاء المالي لعملائنا الكرام. وإذ تتيح مبادرتنا الجديدة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم المحلية، فهي تسمح أيضاً باستكشاف الأسهم المحلية والاستثمار فيها دون أي رسوم، مما يوفر لهم فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية."

وأضاف هادي: "يساهم الاستثمار في الأسهم المحلية مباشرةً في نجاح الأعمال والشركات المحلية، وبالتالي دعم نمو اقتصادنا الوطني ومواكبة التزامات البنك وأهدافه."

وتتيح منصة الثروة الرقمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء إمكانية تداول الأوراق المالية في البورصات العالمية والمحلية. وبشكل عام، هناك أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

ومنذ إطلاقها العام الماضي، يواصل البنك تعزيز منصته الفريدة لإدارة الثروة الرقمية، عبر تطبيق الهاتف المتحرك ENBD X. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري، عن إطلاق خدمة الاستثمار في "السندات الجزئية" عبر المنصة، مما يمثل تطوراً محورياً في مسيرته نحو تعزيز الوصول إلى الأسواق المالية. وإلى جانب السماح للعملاء بالاستثمار والتداول بسهولة في الأدوات المالية المعقدة من خلال نفس التطبيق الذي يلبي جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية؛ توفر المنصة أيضاً ميزة "Secure Sign" الفريدة من نوعها، والتي تتيح للعملاء أصحاب التداولات الكبيرة تحديث وتوقيع وثائق الاستثمار لإتمام أي صفقة بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2024 بلغ مجموع أصوله 931 مليار درهم (يعادل تقريباً 253 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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