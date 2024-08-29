مكافأة العملاء بجوائز شهرية وربع سنوية ونصف سنوية، بما يضمن توزيع جوائز على 28 مليونيراً

الحساب الجديد يهدف إلى مكافأة العملاء على التزامهم بتنمية عادات مالية جيدة

منح ما يزيد على 700 جائزة مميزة على مدار 12 شهراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اليوم عن إطلاق منتجه الجديد ’حساب المليونير‘، المرتبط بالادخار والذي يتيح للعملاء فرصة الفوز بجوائز كبرى.

ويركز الحساب على تعزيز عادات الادخار ومكافأة العملاء بمجموع جوائز يصل إلى 57 مليون درهم، من خلال جوائز مخصصة للمواطنين الإماراتيين والمقيمين والشركات.

ويحظى أصحاب ’حساب المليونير‘ الأفراد الذين لديهم أرصدة ودائع بقيمة 10,000 درهم أو متوسط ​​رصيد بقيمة 8,000 درهم لتحويل الرواتب بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 45 مليون درهم، بما في ذلك أربع جوائز نصف سنوية بقيمة 18 مليون درهم، و20 جائزة شهرية ضخمة بقيمة 20 مليون درهم تقريباً، وأكثر من 500 جائزة أخرى تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم توزع على مدار 12 شهراً.

وعلى نحو مماثل، يمكن لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال أيضاً الدخول في السحب من خلال الحفاظ على متوسط ​​رصيد شهري قدره 100,000 درهم، بما يتيح الفرصة للفوز بجوائز تزيد قيمتها عن 12 مليون درهم، بما في ذلك أربع جوائز كبرى ربع سنوية بقيمة 4 ملايين درهم، و60 جائزة شهرية ضخمة تبلغ قيمتها 3.6 مليون درهم، و204 جوائز أخرى بقيمة 4.44 مليون درهم توزع على مدار 12 شهراً.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق ’حساب المليونير‘ الجديد من بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يشكل إضافة أخرى إلى مجموعة منتجاتنا وحملاتنا المبتكرة التي تهدف إلى مكافأة الأفراد على زيادة مدخراتهم. وانطلاقاً من كوننا أحد البنوك الوطنية الرائدة في المنطقة، فإننا نأخذ على عاتقنا مسؤولية تشجيع العملاء على تبني عادات مالية سليمة وجيدة، وإرشادهم إلى اتخاذ خيارات مالية مدروسة ودعمهم في تحقيق طموحاتهم المالية. ويشكل حسابنا الجديد فرصة ممتازة لمكافأة عملائنا الكرام من خلال منحهم فرصة للفوز بجوائز تسهم في تغيير حياتهم إلى الأفضل."

يُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني يقدم لعملائه مجموعة واسعة من حسابات المعاملات والحسابات ذات الفائدة، ومنتجات الودائع الثابتة المرنة، بالإضافة إلى حسابات التوفير الحائزة على الجوائز سواء عبر الإنترنت أو الهاتف المتحرك لادخار وكسب المال.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2024 بلغ مجموع أصوله 931 مليار درهم (يعادل تقريباً 253 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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