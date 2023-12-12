· سيدعم قرض البنك للمجموعة طموحات النمو وأهداف الاستدامة لأكبر مشغل لتجارة التجزئة الفاخرة في المنطقة

دبي: نجح بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، في ترتيب قرض ثنائي استراتيجي لمجموعة شلهوب التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتعد أكبر شركة لتجارة تجزئة وتوزيع السلع الفاخرة في الشرق الأوسط. ويمثل التسهيل قصير الأجل أول قرض مرتبط بالاستدامة لمجموعة شلهوب بعد إعلانها في وقت سابق من العام عن هدفها لتحقيق صافي انبعاثات صفري وإصدارها مؤخراً تسهيلاً ائتمانياً مرتبطاً بالاستدامة لدعم رأس مالها العامل.

وتبلغ مدة استحقاق القرض قصير الأجل سنة واحدة مع خيار التمديد عند الاستحقاق. ويرتبط هيكل تسعير القرض بأداء مجموعة شلهوب مقابل مؤشرات الأداء المستدام الرئيسية التي ستتم متابعتها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني عبر مراجعة سنوية يجريها طرفٌ ثالث، وستحصل مجموعة شلهوب من خلال استيفاء المؤشرات المحددة على أسعار فائدة تفضيلية وأكثر تنافسية على القرض. وتعتزم مجموعة شلهوب استخدام عائدات القرض للأغراض العامة للشركة وتعزيز قدرتها على بلوغ أهدافها للاستدامة بما يتماشى مع خطة عملها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2040.

وفي هذه المناسبة، قالت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، بنك الإمارات دبي الوطني: "يمثل دعم قطاع التجزئة أولوية رئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني إيماناً منا بدورنا المهم في دعم جهود دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رئيسي لتجارة التجزئة وتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها. إن التزامنا بالريادة في مجال التمويل المستدام هو جزء مهم لتحقيق ذلك، وإننا سعداء بدورنا في هيكلة هذا القرض بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لعميلنا ’مجموعة شلهوب‘ في ظل شراكتنا الطويلة. ويؤكد نجاحنا في هيكلة هذا القرض التزامنا بتوفير حلول تمويلية رائدة ومبتكرة مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يدعم التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة."

ومن جانبه، قال جيمس آدامز، نائب الرئيس للخزينة في مجموعة شلهوب: "يمثل نجاح هيكلة القرض إنجازاً مهماً في جهودنا لتعزيز الاستدامة في أعمالنا بدعم من شريكنا طويل الأمد ’بنك الإمارات دبي الوطني‘. وهو أول قرض مرتبط بالاستدامة يدمج أهدافنا القائمة على العلم بعد إصدارنا أول تسهيل ائتماني مرتبط بالاستدامة لدعم رأس مالنا العامل، مما يجعل مؤشرات الأداء الرئيسية لتمويلاتنا متوافقة مع هدف المجموعة لتحقيق صافي انبعاثات صفري. وكانت مجموعة شلهوب من أوائل الموقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة في المنطقة ونفخر بكوننا رواداً في دفع عجلة التغيير وتشجيع أفضل الممارسات".

ومنذ تأسيها قبل حوالي سبعة عقود، نجحت مجموعة شلهوب في بناء سمعة قوية ومكانة رائدة عبر دخولها في تحالفات وشراكات مع أفضل الشركاء الاستراتيجيين، وابتكرت منتجات وتجارب فاخرة لا مثيل لها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ولديها اليوم محفظة مميزة من ثماني علامات تجارية مملوكة لها وأكثر من 300 علامة تجارية عالمية في مختلف الفئات منها السلع الفاخرة ومنتجات الجمال والأزياء والمجوهرات ومستلزمات الحياة العصرية.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.