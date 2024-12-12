البنك يستثمر في "زوديا كاستودي" من خلال صندوق الابتكار التابع له

الاستثمار يعزز استراتيجية الأصول الرقمية لبنك الإمارات دبي الوطني ويسد الفجوة بين الخدمات المالية والاستثمار المؤسسي في الأصول الرقمية بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اليوم عن الاستثمار في "زوديا كاستودي" Zodia Custody، المؤسسة الرائدة في مجال حفظ الأصول الرقمية.

وتم إجراء الاستثمار الاستراتيجي في أسهم الشركة من خلال صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو صندوق رأس المال الاستثماري للبنك. وكان قد تم إطلاق الصندوق في عام 2023، ويهدف إلى تعزيز طموحات البنك الرقمية وخبراته الإقليمية بالتناغم مع مرونة شركات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها التقنية.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً سريعاً لتصبح مركزاً متقدماً للعملات المشفرة بعد السياسات الرائدة الموائمة للعملات المشفرة وأعلى معدلات تبني للعملات المشفرة في العالم، إذ يمتلك حوالي 30% من السكان عملات مشفرة ومن المتوقع زيادة سوق هذه العملات بنسبة 8% سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة.

تقوم شركة "زوديا كاستودي" ومقرها لندن، بتصميم حلول حفظ الأصول الرقمية للعملاء من المؤسسات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية، وبما يضمن قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفقاً لاتجاهات السوق بأعلى مستويات الأمان. ويمثل استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في "زوديا كاستودي" خطوة مهمة للشركة ويعزز رؤيتها لمستقبل الأصول الرقمية.

وفي هذا السياق، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس استثمارنا الاستراتيجي في ’زوديا كاستودي‘ التزامنا بتوفير بيئة ملائمة يمكن فيها لمواقع وأماكن تداول الأصول الرقمية والمؤسسات ذات التفكير المستقبلي التفاعل بأمان ودون أي تنازلات. تقوم التكنولوجيا المالية بتغيير المشهد المؤسسي بسرعة ونود ضمان دعمنا المستمر للتقنيات الناشئة بما يعزز هذا النمو من خلال سد الفجوة بين الخدمات المالية والأصول الرقمية."

وأضاف: "يعد استثمارنا من الأهمية بمكان في ضوء النهج التقدمي الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الأصول الرقمية وطموحها في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا الاستثمار مع أجندة دبي الاقتصادية "D33" التي تهدف إلى أن تكون دبي من أكبر أربعة مراكز مالية عالمية وسوق رأس المال المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا."

ومن جانبه، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بخبرة تمتد لعقود طويلة في الاستفادة من الابتكار لتبسيط الخدمات المصرفية. ويسهم الاستثمار في العروض القوية والفريدة التي تقدمها ’زوديا كاستودي‘ في ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة ابتكار الأصول الرقمية، وهي فئة من الأصول تبلغ قيمتها تريليون دولار. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تحولاً سريعاً إلى لاعب رئيسي في اقتصاد العملات المشفرة مدعوماً بنشاط المؤسسات والشركات والإقبال المتزايد على التمويل اللامركزي DeFi والعملات المستقرة Stablecoins. وتماشياً مع رؤيتنا في أن نكون بنكاً رقمياً رائداً في المنطقة، فإننا نقوم بتنفيذ استثمارات استراتيجية من خلال صندوق الابتكار ونلتزم بتعزيز ثقافة الابتكار."

بدوره، قال جوليان سوير، الرئيس التنفيذي لشركة "زوديا كاستودي": "باعتباره خامس بنك يمنح الثقة في مقترحنا المقدم، فإننا في غاية الامتنان لبنك الإمارات دبي الوطني لوضع ثقته فينا. يمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة، ما يمهد الطريق لشركة ’زوديا كاستودي‘ لتصبح لاعباً رائداً على مستوى العالم."

وقال أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد تشارترد فينتشرز": "يمثل استثمار بنك الإمارات دبي الوطني خامس مؤسسة للتمويل التجاري تدعم مشروعنا للأصول الرقمية ’زوديا كاستودي‘. وبينما نسعى لبناء منظومة من البنية الأساسية لتشغيل الأصول الرقمية على المستوى المؤسسي، فإننا ممتنون لهذا التقدير والدعم والأهم من ذلك أننا نتطلع إلى شراكتنا."

ويستهدف صندوق الابتكار الاستثمار في مجموعة واسعة من المراحل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، من المراحل المبكرة إلى النمو، بهدف تحقيق فوائد استراتيجية وتحقيق عوائد طويلة الأجل من الاستثمارات. ويهدف صندوق الابتكار إلى دعم طموحات البنك ليكون في طليعة الابتكار، واتجاهات القطاع الرئيسية بما في ذلك التغيرات النوعية، والاستمرار في تقديم أفضل التجارب الرقمية للعملاء.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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