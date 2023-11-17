مما يعكس تفانيه في مجال الاستدامة

خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023

الجائزة تأتي تتويجاً لنمو مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية في البنك، ونجاحه في إعادة هيكلة ممارساتها، وإطلاق منتجات خضراء، وإجراء صفقات مستدامة بارزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، على جائزة "أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023.

ويأتي فوز البنك بهذه الجائزة تقديراً لنجاحه في تنمية مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية، والإطلاق السريع للمنتجات الخضراء، وتغيير الهيكلية الداخلية لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وعقد صفقات مستدامة بارزة.

وفي إطار التزامه طويل الأمد بالاستدامة، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً إطار عمل التمويل المستدام الذي يتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغير المناخي. وتماشياً مع هذا الإطار، حقق البنك نتائج قوية على صعيد تسهيلات التمويل المستدام، حيث خصص لها 12 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ليصل حجم محفظة التمويل المستدام في البنك إلى أكثر من 40 مليار دولار أمريكي. وكان دور البنك في تمويل الشركات تحديداً من الأسباب المهمة لفوزه بالجائزة، بما في ذلك اتفاقية للتمويل الأخضر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والمشاركة في إصدار أول صكوك خضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوّه منظمو الجائزة كذلك بمساهمة البنك في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في عملياته، حيث سجل انخفاضاً في الانبعاثات الداخلية لكل موظف. كما ضاعف عدد قروض السيارات الخضراء، وزاد إصدار البطاقات البيومترية الصديقة للبيئة بنسبة 75%.

وبهذه المناسبة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يشكّل الفوز بهذه الجائزة المرموقة لحظة فخر وإنجاز آخر يضاف إلى إنجازات بنك الإمارات دبي الوطني بعد أدائنا المالي القياسي خلال التسعة أشهر الأولى من العام، إذ يعزز ذلك مكانتنا كبنك رائد في القطاع المصرفي مدعومين بالتزامنا بالابتكار والتميز المالي والأهم من ذلك عملائنا ومجتمعنا. وبالتطلع نحو المستقبل، نتمتع الآن بوضع جيد يؤهلنا لمواصلة دعم جهود عملائنا لتحقيق الاستدامة في أعمالهم وأساليب حياتهم. وخلال القيام بذلك، سنواصل أيضاً التزامنا بإرث البنك في دعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مزيد من النمو والابتكار، تماماً كما فعلنا على مدار الستين عاماً الماضية. "

من جانبه، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة للمجموعة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نؤمن في بنك الإمارات دبي الوطني بأن التمويل يلعب دوراً رئيسياً في الاستدامة، ونحن سعداء جداً لفوزنا بهذه الجائزة المرموقة من يوروموني، والتي تعد دليلاً ملموساً على جهود البنك لقيادة مسار التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال إصدار أدوات تمويل مستدام مثل السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى، سنساهم في تعزيز الشفافية حول المشاريع والأصول الممولة التي تحمل منافع بيئية واجتماعية."

وتتماشى استراتيجية الاستدامة لدى بنك الإمارات دبي الوطني مع أبرز الأطر العالمية والوطنية، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2030، وإعلان دبي للتمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يشير إلى التزام مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بتحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون لدعم أجندة الاستدامة في مئوية الإمارات 2071. علاوة على ذلك، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن كونه الشريك المصرفي الرئيسي للنسخة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سينعقد في دبي خلال شهر نوفمبر الحالي.

#بياناتشركات

- انتهى -