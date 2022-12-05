دبي: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إبرامه اتفاقية شراكة مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل "صندوق النقد العربي".

وستمكِّنُ هذه الشراكة التاريخية مع منصة "بُنى" عملاءَ بنك الإمارات دبي الوطني من إجراء المدفوعات والتحويلات المالية في المنطقة بصورة أسرع وأكثر كفاءة وأماناً، مما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كواحد من أكثر البنوك ابتكاراً في المنطقة. وتوفر منصة "بُنى" للدفع عبر الحدود خدمات مقاصة وتسوية سلسة بعملات متعددة في جميع أنحاء المنطقة العربية وتهدف إلى تشجيع المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة مما يحفز حركة التجارة بينها ويولد فرصاً استثمارية أكثر.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تشكّل شراكة بنك الإمارات دبي الوطني مع منصة ’بُنى‘ دليلاً ملموساً على التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لدعم عملائنا ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بسرعة وكفاءة عالية لمواكبة البيئة الرقمية سريعة التغيّر والتطوّر. ويُعد التحالف مع نظام الدفع ’بُنى‘ خطوة مهمة ستعزز استراتيجيتنا للمدفوعات ليحظى عملاؤنا بتجربة دفع رقمية فورية سلسة وآمنة ومعقولة التكلفة. وفي المستقبل، نتطلع إلى تحقيق كامل الاستفادة من قدرات هذا النظام واغتنام الفرص التي ستثمر عنها الشراكة بين ’بُنى‘ ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الإمارات دبي الوطني في ضوء التحوّل الذي سيشهده نظام الدفع في المنطقة".

من جانبه، قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى للمدفوعات العربية): "يسرنا انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى شبكة البنوك المشاركة في المنصة، فهذا التعاون سيعزز التزامنا لتطوير قطاع المدفوعات عبر الحدود ويوفر فرصاً جديدة لتمكين الاقتصادات العربية وتقوية الروابط التجارية التي تمثل محور تركيزنا الرئيسي. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم حلول مدفوعات فعالة وآمنة وموثوقة لتسهيل استخدام العملات المتعددة في مجال المدفوعات في المنطقة العربية والعالم".

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2022 بلغ مجموع أصوله 711 مليار درهم (يعادل تقريباً 193 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 900 فرعاً إضافة إلى 4.086 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.7 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 94% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. وكان بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً السبّاق لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني ، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الإتصال المؤسسي للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

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+971-50-6538937 محمول:

ibrahims@emiratesnbd.com بريد إلكتروني:

محمود قاسم

مساعد

مجموعة برنزويك

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mkassem@brunswickgroup.com بريد إلكتروني: