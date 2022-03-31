تتيح الشراكة لبنك الإمارات دبي الوطني الوصول إلى منظومة الشركات الناشئة العالمية لدى "بلاج آند بلاي"

يهدف التعاون إلى تعزيز الإبتكار المفتوح وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطنيالمجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع "بلاج آند بلاي أبوظبي"، أكبر منصة عالمية لدعم وتمكين الإبتكار بهدف تعزيز منظومة الإبتكار المفتوحة لدى البنك والإرتقاء بها إلى المستويات العالمية.

وتعد منصة "بلاج آند بلاي" التي تتخذ من منطقة وادي السيلكون في الولايات المتحدة مقراً لها وتمتلك مكتباً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط في أبوظبي، منصة إبتكار رائدة تربط بين الشركات الناشئة والشركات وشركات رأس المال الإستثماري والجامعات والجهات الحكومية في أكثر من 35 موقعاً في خمس قارات وما يزيد على 20 قطاعاً للأعمال، لتسهم بذلك في تشييد منظومة فريدة مصممة خصيصاً لتطوير التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها.

ومن خلال شبكة "بلاج آند بلاي أبوظبي" العالمية المتميزة، يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني إلى توسيع شراكاته في مجال التكنولوجيا المالية ليشمل شركات عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا المتطورة، حيث سيجري تصميم برنامج الشراكة بأسلوب مخصص بالكامل انسجاماً مع أولويات البنك. وستتولى "بلاج آند بلاي أبوظبي" مهام اختبار الشركات العالمية الناشئة والتواصل مع المؤسسات التي يتوافق نموذج أعمالها مع احتياجات البنك، لاسيما في مجالات دفع عجلة الإبتكار وتسريع تنفيذ خطط تسويق العروض المبتكرة التي يطلقها بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه.

وفي معرض تعليقه على الشراكة، قال ميغيل ريو تينتو، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا التعاون مع منصة ’بلاج آند بلاي‘ الرائدة عالمياً في مجال الإبتكار لتتسنى لنا مواصلة استكشاف الفرص المتميزة في مجالات التكنولوجيا المالية والتواصل مع أبرز الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم. ومن شأن ذلك أن يتيح لنا توفير حلول تلبي احتياجات أعمالنا الملحّة والإرتقاء بتجاربنا ومنتجاتنا وخدماتنا المالية".

وأضاف تينتو: "لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني سبّاقاً إلى تبني نماذج الأعمال الجديدة والتقنيات الناشئة عبر الشراكات التي يواصل إبرامها مع الهيئات الحكومية ومسرّعات التكنولوجيا المالية والشركات والجهات التنظيمية بهدف تزويد عملائنا بتجارب وخدمات تتخطى توقعاتهم. وقد نجحنا على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع العديد من الشركات الناشئة ومنصّات تسريع الأعمال في المنطقة والعالم، وسنحرص أيضاً على استكشاف المزيد من فرص الشراكات مستقبلاً".

من جهته، قال باباك أحمد زادة، مدير منصة "بلاج آند بلاي أبوظبي": "نفخر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ونرحب به شريكاً جديداً على قائمة شركاء ’بلاج آند بلاي أبوظبي‘ في مجال التكنولوجيا المالية، ونتطلع قدماً لدعم مساعيه لتعزيز إمكانات الإبتكار على امتداد منظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة، لا سيّما أن الاستثمارات ومسرعات الإبتكار في قطاع التكنولوجيا المالية تعد من أبرز مجالات الخبرة التي اكتسبناها على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية. فمن أصل 32 شركة ناشئة تمتلك رأس مال يتجاوز مليار درهم ضمن قاعدة عملائنا، هناك 10 شركات متخصصة في التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين، كما أننا نتمتع بحضور عالمي متميز عبر أكثر من مكتباً حول العالم وندير عملياتنا في مجال التكنولوجيا المالية عبر أكثر من 10 مكاتب، ونقدم خدماتنا لأكثر من 70 مؤسسة مالية رائدة في مجالات الإبتكار والتعاون مع الشركات الناشئة".

وأضاف أحمد زادة: "نتطلع قدماً للآفاق المتميزة التي ستوفرها هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني في مجال التكنولوجيا المالية، ونأمل لهذا التعاون أن يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي المنشود على صعيد دعم مسيرة الابتكار في البنك ومسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الوجهة العالمية للشركات الناشئة ومشاريع الإستثمار".

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 31 ديسمبر 2021 بلغ مجموع أصوله 687 مليار درهم (تعادل تقريباً 187 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 900 فرعاً إضافة إلى 4079 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

أحمد مالك

أصداء بي سي دبليو

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

فاكس: 971-4-4358040

البريد الإلكتروني: ahmed.malik@bcw-global.com