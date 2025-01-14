الشراكة تتماشى مع أجندة بنك الإمارات دبي الوطني للاستدامة على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامه بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع "ريباوند"، الشركة الرائدة عالمياً في تعزيز ممارسات الإقتصاد الدائري لتقليل النفايات من خلال حلولها الرقمية المبتكرة للمواد القابلة لإعادة التدوير وخدمات الإستشارات المتخصصة. وتبني هذه الشراكة على جهود البنك على المدى الطويل وتعززها لتشجيع التحول نحو نظرة أكثر وعياً بالممارسات الصديقة للبيئة بين موظفيه والجهات المعنية الخارجية. وتتضمن المبادرة تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات عبر الإنترنت، بهدف زيادة المشاركة والوعي.

وفي إطار جهود البنك الرامية إلى الحد من بصمته البيئية، والحفاظ على الموارد، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، قام بنك الإمارات دبي الوطني بتنفيذ العديد من المبادرات في جميع مكاتبه، ليرسخ مكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المستدامة. ويلتزم البنك بتعزيز ممارسات إدارة النفايات في مكاتبه من خلال تحسين الفصل وتعزيز معدلات إعادة التدوير. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البنك إلى نشر الوعي بين الموظفين والجهات والأطراف المعنية الخارجية بشأن التعقيدات المتعلقة بالمواد.

وستوفر ورش العمل والندوات عبر الإنترنت التي تنظمها شركة "ريباوند" فهماً شاملاً وعملياً لمبادئ الإقتصاد الدائري، حيث تسلط الضوء على أهمية تبني تدوير المواد والاستهلاك المستدام، فضلاً عن أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير. وستكون الجلسات جزءاً من جهود بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الموظفين والجهات والأطراف المعنية الخارجية بالمعارف اللازمة، بما يلهمهم لاتخاذ خطوات تدريجية تؤدي بشكل تراكمي إلى تحقيق مساهمات بيئية كبيرة تدعم الإقتصاد الدائري وتساهم في الإنتقال إلى مستقبل مستدام. كما ستشجعهم هذه الجلسات على المشاركة بفعالية في الحد من النفايات وإعادة التدوير، فضلاً عن تعزيز الإستهلاك الواعي والسلوك الصديق للبيئة سواء في المكتب أو المنزل.

وبهذه المناسبة قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إنطلاقاً من كوننا مؤسسة مسؤولة إجتماعياً، فإننا ملتزمون باتخاذ خطوات مهمة ومجدية للحد من بصمتنا البيئية وريادة ثقافة الإستدامة. فعلى مدار العام الماضي وحده، أحرزنا تقدماً كبيراً، وحققنا العديد من الإنجازات البارزة في مجال الممارسات البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات التي تؤكد التزامنا. ونتطلع من خلال شراكتنا مع ’ريباوند‘، إلى مواصلة دفع التغيير الكبير من خلال إلهام وتثقيف وتمكين موظفينا والجهات المعنية للإنضمام إلى مسيرتنا في مجال الإستدامة ودعمها."

وأضاف: "تعد الإستدامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وإننا سعداء بالتعاون مع أحد الشركاء الذي يشاركنا نفس الأفكار مثل ’ريباوند‘ لتعزيز التزامنا بالإنتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة."

ومن جانبها، قالت مريم المنصوري، المؤسّس والمدير العام لشركة "ريباوند": "نحن سعداء بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الوعي والعمل نحو تبني الممارسات المستدامة. وسنعمل سوياً على تعزيز ثقافة المسؤولية وتمكين الأفراد، وتزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة لاعتماد ممارسات الإقتصاد الدائري بما يسهم في تقليل النفايات وإحداث تأثير دائم على البيئة."

وتتمثل رسالة "ريباوند" العالمية في إبعاد المواد عن البيئة وإبقائها داخل الإقتصاد، لتكون جزءاً من الحل للحد من التلوث. وتعالج "ريباوند سوليوشنز" الجوانب المتنوعة لقضية التلوث من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة للأفراد والأسر والشركات والحكومات المهتمة بالمشاركة في إيجاد الحلول للحد من التلوث ودعم الإنتقال نحو الإقتصاد الدائري. وتعمل "ريباوند" على تمكين الشركاء والجهات والأطراف المعنية من إطلاق العنان للفرص المحتملة في تبني ممارسات الإقتصاد الدائري وتحقيق تحويل عن مكبات النفايات، فضلاً عن خلق الحوافز والقيم الإقتصادية، من خلال التمكين، وتبادل المعارف، والرؤى والأفكار القابلة للتنفيذ.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

البريد الإلكتروني: emiratesnbd@bm.com

-انتهى-

#بياناتشركات